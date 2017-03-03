Крымские отельеры готовы снижать цены — Стрельбицкий

Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

По его словам, владельцы средств размещения туристов в Крыму начинают проявлять готовность снижать цены на свои услуги.

«Это связано с тем, что уже март и люди видят, как идет бронирование, то есть начинают понимать (необходимость снижения цен — ред.). Мы делали и делаем все для того, чтобы они начали понимать немножко раньше», — подчеркнул министр.

По его словам, с начала 2017 года сотрудники Минкурортов в регионах, встречаясь с представителями туриндустрии, показывали им анализ ценовой политики «и убеждали, что сегодня с такими ценами, которые некоторые, к сожалению, предлагают, они наносят как вред имиджу (Крыма — ред.), так и делают все для того, чтобы в их средства размещения никто не приехал».

«Сейчас мы уже готовим анализ (ценовой ситуации — ред.) по февралю. Те плохие тенденции, которые наблюдались в декабре-январе, — слава богу, мы их смогли остановить, то есть сегодня таких резких скачков (цен — ред.) нет», — проинформировал Стрельбицкий.

Министр отметил, что в настоящее время задача Минкурортов — объяснить владельцам средств размещения туристов, что конкуренты, в частности, в Турции, «делают все, чтобы наша (крымская — ред.) цена была неконкурентоспособной».

«Поэтому нам нужны ответные шаги. И туроператоры (на форуме «Открытый Крым — ред.) говорили о том, что изменилась ситуация. «Если кто-то привязывается к доллару, сегодня доллар стал дешевле (к рублю — ред.), то и цена должна быть на путевки дешевле», — отметил он.

В ходе IV международного форума «Открытый Крым» в Ялте руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил в беседе с журналистами, что крымский туристический продукт должен быть доступным для людей любого достатка. По мнению главы Ростуризма, необходимо сделать все, чтобы в условиях усиливающейся конкуренции люди, выбирая по соотношению цена/качество, приезжали в Крым.