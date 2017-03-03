Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Имя влияет на внешность и поведение
Как правильно расставить мебель в гостиной
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Украина решила вернуть Крым с помощью смертников – СМИ
"Самолеты с деньгами": возможное бегство Порошенко
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14События недели в фотографиях
16:44 (мск), источник: РИА Крым

Крымские отельеры готовы снижать цены — Стрельбицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Владельцы средств размещения туристов в Крыму готовы снижать цены на проживание, а туроператоры — стоимость путевок.

Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

По его словам, владельцы средств размещения туристов в Крыму начинают проявлять готовность снижать цены на свои услуги.

«Это связано с тем, что уже март и люди видят, как идет бронирование, то есть начинают понимать (необходимость снижения цен — ред.). Мы делали и делаем все для того, чтобы они начали понимать немножко раньше», — подчеркнул министр.

По его словам, с начала 2017 года сотрудники Минкурортов в регионах, встречаясь с представителями туриндустрии, показывали им анализ ценовой политики «и убеждали, что сегодня с такими ценами, которые некоторые, к сожалению, предлагают, они наносят как вред имиджу (Крыма — ред.), так и делают все для того, чтобы в их средства размещения никто не приехал».

«Сейчас мы уже готовим анализ (ценовой ситуации — ред.) по февралю. Те плохие тенденции, которые наблюдались в декабре-январе, — слава богу, мы их смогли остановить, то есть сегодня таких резких скачков (цен — ред.) нет», — проинформировал Стрельбицкий.

Министр отметил, что в настоящее время задача Минкурортов — объяснить владельцам средств размещения туристов, что конкуренты, в частности, в Турции, «делают все, чтобы наша (крымская — ред.) цена была неконкурентоспособной».

«Поэтому нам нужны ответные шаги. И туроператоры (на форуме «Открытый Крым — ред.) говорили о том, что изменилась ситуация. «Если кто-то привязывается к доллару, сегодня доллар стал дешевле (к рублю — ред.), то и цена должна быть на путевки дешевле», — отметил он.

В ходе IV международного форума «Открытый Крым» в Ялте руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил в беседе с журналистами, что крымский туристический продукт должен быть доступным для людей любого достатка. По мнению главы Ростуризма, необходимо сделать все, чтобы в условиях усиливающейся конкуренции люди, выбирая по соотношению цена/качество, приезжали в Крым.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
Российские лыжники завоевали серебро чемпионата мира
Экс-депутат Вороненков объявлен в международный розыск
Минтранс дал прогноз по сборам «Платона» в текущем году
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь