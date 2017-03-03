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18:17 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на ремонт дорог направят 580 млн рублей

В 2017 году в Сочи на ремонт городских дорог направят 580 млн рублей.

Источник: ЮГА.ру

На первом этапе, который стартует в мае 2017 года, отремонтируют 46 объектов во всех районах курорта. Перечень дорог уже определен. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит более 47 км.

На втором этапе, который начнется в сентябре 2017 года, отремонтируют еще 51 дорогу. Их перечень в настоящее время формируется.

«Дополнительно на ямочный ремонт из бюджета города выделят 10 млн рублей. Работы уже произведены на нескольких объектах — на улицах Параллельная и Московская», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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