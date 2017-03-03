В Сочи на ремонт дорог направят 580 млн рублей
В 2017 году в Сочи на ремонт городских дорог направят 580 млн рублей.
В 2017 году в Сочи на ремонт городских дорог направят 580 млн рублей.
На первом этапе, который стартует в мае 2017 года, отремонтируют 46 объектов во всех районах курорта. Перечень дорог уже определен. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит более 47 км.
На втором этапе, который начнется в сентябре 2017 года, отремонтируют еще 51 дорогу. Их перечень в настоящее время формируется.
«Дополнительно на ямочный ремонт из бюджета города выделят 10 млн рублей. Работы уже произведены на нескольких объектах — на улицах Параллельная и Московская», — сообщили в