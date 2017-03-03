Самые проблемные дороги Волгограда отремонтируют в 2017 году

Объекты, на которых будут проведены масштабные восстановительные работы, определяют в ходе еженедельного мониторинга состояния городских дорог, выполняемого специалистами комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и общественными экспертами. Как рассказали участники выездных комиссий, в задачи обследования входят выявление участков, требующих незамедлительного устранения неисправностей, которые могут стать причинами ДТП, и принятие решений о внесении данных дорог в план комплексного ремонта на текущий год.

— Мы находимся на улице 39-й Гвардейской. Вместе с общественностью мы проводим комиссионное обследование улиц и дорог на предмет выявления участков, которые требуют срочного ремонта, и включения в план работ на 2017 год, — сообщил начальник отдела содержания дорог и транспортных сооружений комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Алексей Угодников.

Объектами пристального внимания комиссии становятся те дороги, на которых ремонт не велся в течение десятилетий, что привело к серьезному износу покрытия, усугубившемуся после этой зимы.

— Я представляю интересы жителей города Волгограда — участников дорожного движения, пользователей автомобильными дорогами, тех, кому нужны магистрали, по которым можно было бы ездить, — рассказывает эксперт Общественного совета при губернаторе Волгоградской области по развитию дорожной сети и обеспечению безопасности движения Виктор Колесников. — Сегодня с удовлетворением можно сказать, что принимаются меры по наведению порядка экстренного вида, когда устраняются ямы на дорогах, которые не предоставляют возможности просто проезжать транспорту. Особо хотелось обратить внимание на маршруты, по которым проходит общественный транспорт. Это самое страшное, когда водители автобусов отказываются выезжать на линии из-за ям.

На таких дорогах строители решают первоочередную задачу: заливают аварийно-опасные участки специальной смесью с высоким содержанием битума, температура этого «горячего асфальта» — более 200 градусов.

— ГОСТом определены параметры неисправности на автомобильных дорогах, которые должны подлежать немедленному устранению. Мы с представителем дорожной организации выявляли те ямы и рытвины, которые подлежат устранению в обязательном порядке в кратчайшие сроки, — пояснил общественный эксперт.