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17:32 (мск), источник: РИАЦ

Самые проблемные дороги Волгограда отремонтируют в 2017 году

Комплексный ремонт с полной заменой дорожного полотна на всем протяжении ждет улицы им. 39-й Гвардейской, маршала Еременко, Кубинскую, проезд Дорожников и другие.

Источник: РИАЦ

Объекты, на которых будут проведены масштабные восстановительные работы, определяют в ходе еженедельного мониторинга состояния городских дорог, выполняемого специалистами комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и общественными экспертами. Как рассказали участники выездных комиссий, в задачи обследования входят выявление участков, требующих незамедлительного устранения неисправностей, которые могут стать причинами ДТП, и принятие решений о внесении данных дорог в план комплексного ремонта на текущий год.

— Мы находимся на улице 39-й Гвардейской. Вместе с общественностью мы проводим комиссионное обследование улиц и дорог на предмет выявления участков, которые требуют срочного ремонта, и включения в план работ на 2017 год, — сообщил начальник отдела содержания дорог и транспортных сооружений комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Алексей Угодников.

Объектами пристального внимания комиссии становятся те дороги, на которых ремонт не велся в течение десятилетий, что привело к серьезному износу покрытия, усугубившемуся после этой зимы.

— Я представляю интересы жителей города Волгограда — участников дорожного движения, пользователей автомобильными дорогами, тех, кому нужны магистрали, по которым можно было бы ездить, — рассказывает эксперт Общественного совета при губернаторе Волгоградской области по развитию дорожной сети и обеспечению безопасности движения Виктор Колесников. — Сегодня с удовлетворением можно сказать, что принимаются меры по наведению порядка экстренного вида, когда устраняются ямы на дорогах, которые не предоставляют возможности просто проезжать транспорту. Особо хотелось обратить внимание на маршруты, по которым проходит общественный транспорт. Это самое страшное, когда водители автобусов отказываются выезжать на линии из-за ям.

На таких дорогах строители решают первоочередную задачу: заливают аварийно-опасные участки специальной смесью с высоким содержанием битума, температура этого «горячего асфальта» — более 200 градусов.

— ГОСТом определены параметры неисправности на автомобильных дорогах, которые должны подлежать немедленному устранению. Мы с представителем дорожной организации выявляли те ямы и рытвины, которые подлежат устранению в обязательном порядке в кратчайшие сроки, — пояснил общественный эксперт.

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3 марта комиссия обследовала улицы им. 39-й Гвардейской, маршала Еременко, Кубинскую, на которых в настоящее время ведется срочный ямочный ремонт, и включила эти объекты в план комплексного ремонта на 2017 год.

— В настоящее время на ул. им. 39-й Гвардейской проведен ямочный ремонт покрытия путем укладки литого асфальтобетона. Данная мера временная. Она позволяет нам устранить опасность для участников дорожного движения. Комплексный ремонт впереди: улица внесена в план на 2017 год и будет сделана. Помимо 39-й Гвардейской, в результате нашего сегодняшнего обследования принято решение привести в соответствие улицы Кубинскую и Маршала Еременко, — сообщил Алексей Угодников.

Как поясняют в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, полная замена асфальтового покрытия будет выполнена не только на этих улицах. В планы комплексного ремонта включены также Третья продольная магистраль (на участке от улицы Менделеева до улицы Неждановой), Вторая Продольная (в границах от ул. Менделеева до примыкания к Первой продольной), Рабоче-Крестьянская и Льва Толстого до въезда в туннель на Тулака и другие. Строители обновят около 100 километров городских дорог.

Работы начнутся совсем скоро. Если позволит погода, то уже в конце марта будет открыт строительный сезон. Главное условие — среднесуточная температура воздуха должна быть выше 5 градусов.

Таким образом, в Волгограде продолжится масштабный ремонт дорог. В прошлом году полностью было восстановлено покрытие на всем протяжении улиц Рокоссовского, 40 лет ВЛКСМ, проспектов Жукова, Ленина, Героев Сталинграда. В 2017 году объемы работ будут расти: если в 2015 году обновлено 282,3 тыс. кв. м дорожного покрытия, в прошлом строители восстановили 613 кв. м дорог, то в планах на текущий год значится свыше миллиона кв. м. Заметим, что работы будут вестись на всем протяжении улиц, — решение не покрывать максимальную площадь ямочным ремонтом, после которого весной асфальт тает вместе со снегом, а качественно восстановить основные магистрали, было принято в рамках долгосрочной губернаторской стратегии «Движение только вперед». Такой подход позволяет осуществлять масштабный ремонт тех волгоградских дорог, которые десятилетиями ждали своего возрождения.

Кроме того, повысилось качество подобного обновления: восстановленные в прошлом году дороги хорошо пережили зиму и получили положительную оценку экспертов и водителей. Процент выявленных дефектов составил 0,01. Незначительные изъяны в ближайшее время будут устранять подрядчики в рамках гарантийного ремонта.

— В прошлом году велись комплексные работы улично-дорожной сети с полной заменой покрытия на проспекте Жукова, улице Невской, на проспекте Ленина. Эти участки дорог находятся в хорошем состоянии. Улицу Елецкую приведут в порядок в рамках гарантийного ремонта. В дальнейшем планируется проведение комплексного ремонта и на остальных улицах и дорогах нашего города, — отметил начальник отдела содержания дорог и транспортных сооружений комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Алексей Угодников.

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