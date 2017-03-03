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17:23 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области открыты 11 новых производств и крупных промышленных участков

Инвестиции в волгоградскую промышленность в 2016 году превысили 65 миллиардов рублей.

Источник: РИАЦ

По данным Волгоградстата, в прошлом году наибольшие вложения направлены на развитие обрабатывающих производств — 45,9 миллиарда рублей. В производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 15,6 миллиарда рублей, в добычу полезных ископаемых — 4 миллиарда рублей.

По информации облпромторга, существенное влияние на формирование инвестиционного портфеля по итогам прошлого года оказали: ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», филиал ПАО «РусГидро» — Волжская ГЭС, ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», филиал «ВгАЗ-СУАЛ» АО «СУАЛ», АО «Волжский трубный завод», АО ФНПЦ «Титан-Баррикады».

Результатом целенаправленной работы по укреплению промышленного потенциала области, широкого использования механизмов стимулирования и средств господдержки для развития индустриального сектора стало открытие в 2016 году 11 новых производств и крупных промышленных участков. Необходимо подчеркнуть, что эти направления являются приоритетом долгосрочной стратегии губернатора Андрея Бочарова.

Область продолжает реализовывать ряд крупных инвестпроектов. Так, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» возводит горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе. Общая стоимость проекта составляет более 130 миллиардов рублей. Минпромторг России, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрация Волгоградской области заключили специальный инвестиционный контракт, который стал одним из первых в России.

Филиал «РусГидро» — «Волжская ГЭС» обновляет генерирующие объекты гидроэлектростанции. Совокупный объем инвестиций долгосрочной программы модернизации предприятия составит 54,7 миллиарда рублей.

На Волгоградском алюминиевом заводе продвигается проект по созданию производства обожженных анодных блоков. Запустить анодную фабрику планируется в первом квартале 2018 года. Совокупный объем инвестиций составит более восьми миллиардов рублей, будет создано порядка тысячи новых рабочих мест.

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