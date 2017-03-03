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17:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Что нам стоит дом построить? Братск возводит для переселенцев из аварийного жилья 8 домов

Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в регионе будет продолжена. Об этом в Братске заявил губернатор области.

— Мы переселяем их по закону. Метр в метр должны переселять.

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Братске сейчас возводят 8 домов. Работают приезжие компании:

— Если экспериментировать с местными подрядчиками, то мы их не знаем. Мы с ними не работали. Мы объект в Усть-Куте закончили, перекинулись сюда. Когда мы идем со своими проверенным, то мы за них отвечаем.

Требующими расселения в Братске, согласно закону, признаны почти 153 000 квадратных метров жилья. Это треть всего аварийного фонда региона. При этом местные власти отстают от графика. Хотя деньги поступают вовремя:

— Аварийного жилья в Братске очень много.

Но есть и позитивный момент. Через год в северном городе первых пациентов примет филиал областного клинико — диагностического центра. Сергей Левченко заложил памятную капсулу в честь начала его строительства.

— Мы рассчитываем, что не только братчане будут пользоваться услугами этого центра. Более 600 000 человек, которым удобнее пользоваться здесь, а не в Иркутске. Им будет и ближе и гораздо дешевле, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Во время своего визита в Братск глава региона также поручил решить вопрос с ремонтом местной детской больницы.

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