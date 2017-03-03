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17:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов провел экстренное совещание в связи с отзывом лицензий у банков Татарстана

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных и надзорных органов, сообщает пресс-служба Президента.

Источник: ИА Татар-информ

Совещание было связано с отзывом лицензий у Татфондбанка и Интехбанка. В рамках совещания Миннихановым была поставлена задача не допустить вывода активов из банков. Данная мера призвана обеспечить выплаты пострадавшим клиентам банков.

Также Президентом была озвучена необходимость привлечения к ответственности всего круга лиц, причастного к создавшемуся кризису в банковской сфере.

Правительству было поручено осуществлять плотный мониторинг работы временной администрации, а также разработать меры дополнительной поддержки пострадавших вкладчиков.

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