Рустам Минниханов провел экстренное совещание в связи с отзывом лицензий у банков Татарстана

Совещание было связано с отзывом лицензий у Татфондбанка и Интехбанка. В рамках совещания Миннихановым была поставлена задача не допустить вывода активов из банков. Данная мера призвана обеспечить выплаты пострадавшим клиентам банков.

Также Президентом была озвучена необходимость привлечения к ответственности всего круга лиц, причастного к создавшемуся кризису в банковской сфере.

Правительству было поручено осуществлять плотный мониторинг работы временной администрации, а также разработать меры дополнительной поддержки пострадавших вкладчиков.