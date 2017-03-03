Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию

Как сообщает 3 марта аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, в целом по городу долги даже снизились — на полтора миллиона. Это произошло после того, как управляющие организации и ГУП ВЦКП «ЖХ» провели проверки в домах, где фактическое потребление электрической энергии на общедомовые нужды превышало нормативный объем.

Здания проверили на наличие несанкционированных подключений, а ПСК договорилась с УК о возможности отключения нежилых помещений, по которым есть систематическая просрочка и завышенное потребление. В результате были заключены соглашения по реструктуризации и погашению задолженностей, подписанные АО «ПСК», управляющими компаниями и согласованные с администрациями районов. Кроме того, оперативно были подготовлены все заявки на установку приборов учета электрической энергии на общедомовые нужды.