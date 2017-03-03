Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Имя влияет на внешность и поведение
СМИ: российский генерал получил тяжелое ранение в Сирии
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
17:26 (мск), источник: Фонтанка

Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию

Управляющие компании с долей города в 2016 году остановили рост задолженность за электроэнергию перед АО «Петербургская сбытовая компания». За год до этого долги выросли почти на 82 млн рублей.

Источник: Reuters

Как сообщает 3 марта аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, в целом по городу долги даже снизились — на полтора миллиона. Это произошло после того, как управляющие организации и ГУП ВЦКП «ЖХ» провели проверки в домах, где фактическое потребление электрической энергии на общедомовые нужды превышало нормативный объем.

Читайте также
Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей

Здания проверили на наличие несанкционированных подключений, а ПСК договорилась с УК о возможности отключения нежилых помещений, по которым есть систематическая просрочка и завышенное потребление. В результате были заключены соглашения по реструктуризации и погашению задолженностей, подписанные АО «ПСК», управляющими компаниями и согласованные с администрациями районов. Кроме того, оперативно были подготовлены все заявки на установку приборов учета электрической энергии на общедомовые нужды.

В то же время, уточнили в аппарате вице-губернатора, долги частных компаний за электроэнергию все еще велики. В частности, три ЖКС, принадлежащие группе «Проминвест», должны ПСК 76,5 млн рублей. По поручению Николая Бондаренко, их руководители должны встретиться с представителями АО «Петербургская сбытовая компания», разобраться в структуре долгов и составить документ по погашению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
Эксперты: возможности США при первом ядерном ударе резко выросли
Российские лыжники завоевали серебро чемпионата мира
Экс-депутат Вороненков объявлен в международный розыск
Минтранс дал прогноз по сборам «Платона» в текущем году
При сходе лавины на горе Чегет погибли четыре человека
В отеле Трампа в Нью-Йорке произошел пожар
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
УАЗ «Хантер» за миллион рублей: новые подробности проекта Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами не отказалось от планов заняться доработкой внедорожников УАЗ
Hi-Tech
Борьба соцсетей с самоубийствами: все средства хороши Facebook запустила новые инструменты для помощи людям, задумывающимся о самоубийстве. Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» также предпринимают меры в этом направлении
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь