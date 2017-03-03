Татарстан и Ульяновскую область соединил новый участок дороги

Дорога проложена от села Татарские Шатрашаны Дрожжановского района до Сурского района Ульяновской области. В церемонии ее открытия приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Дрожжановского района РТ Александр Шадриков. Они назвали эту дорогу «артерией жизни», которая будет способствовать дальнейшему развитию экономики двух регионов.

Предполагается, что новый участок поможет аграриям значительно снизить затраты на перевозку выращенной сельхозпродукции в Татарстан, Чувашию и Ульяновск. Стоит отметить, что расстояние между федеральными трассами для транзитного транспорта сократилось более чем на 80 км.