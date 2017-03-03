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17:12 (мск), источник: РИА Крым

В этом году крымских виноградарей субсидируют на 235 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В 2017 году субсидии на развитие виноградарства и виноделия в Республике Крым составят 235 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РК Владимир Анюхин на совещании с руководителями винодельческих предприятий РК.

«Меры господдержки развития виноградарства и виноделия в Крыму на 2017 года в денежном выражении составляют 235 млн рублей. Все эти деньги будут направлены на поддержку тех сельхозтоваропроизводителей, которые на сегодняшний день уже запланировали и будут реализовывать свои проекты по закладке молодых виноградников», — отметил Анюхин.

По словам начальника управления, на получение субсидий в этом году претендуют более двух десятков предприятий.

«Более 20 предприятий направили в министерство письма, где они подтверждают свои намерения по площадям и по наличию саженцев. Эти намерения радуют. На сегодня площадь под закладку молодых виноградников у нас определяется уже в размере более 900 гектаров», — уточнил он.

Анюхин добавил, что по итогам прошлого года в рамках данной программы 13 сельскохозяйственных предприятий Крыма получили субсидии на общую сумму 189 млн рублей, было высажено 559 га молодых виноградников.

В то же время чиновник отметил, что на данный момент возрастной состав крымских виноградников «превышает все допустимые пределы здравого смысла».

«Урожайность, которую мы сегодня показываем, вызывает серьезные вопросы. По сравнению с некоторыми регионами РФ мы выглядим очень скромно. В 2014 году урожайность составила 43 центнера, в 2015 году — 46, в 2016 — 39 центнеров. Мы получаем много вопросов из Москвы, почему мы тратим деньги, а производство валовой продукции у нас снижается. Мы уверяем, что с развитием площадей по закладке винограда через 4−5 лет вступят в плодоношение новые молодые виноградники, и этот показатель у нас вырастет в разы», — пояснил Анюхин.

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