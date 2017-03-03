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18:20 (мск), источник: Ipress.ua

В Киеве счетчики тепла будут проверять общественные инспекторы

Киевская городская государственная администрация предлагает создать институт общественных енергоинспекторив, которые будут контролировать начисления за тепло и энергопотребление в доме.

Источник: Ipress.ua

Инспекторы получат доступ к информации и техническим помещениям, а также пройдут соответствующее обучение по техническим и юридическим вопросам, — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-центр мэрии.

Они смогут составлять акты, которые станут основанием для перерасчета за некачественные или недоданные услуги.

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«Общественные инспекторы станут дополнительным коммуникационным мостом между городскими властями, подразделениями администрации и обществом дома в вопросе энергосбережения и теплоснабжения, качества услуг. На их мнение и выводы мы будем опираться при формировании ремонтных программ и программ модернизации в доме», — сказал он.

Пантелеев отметил, что город обеспечит инспекторов учебными материалами и проведет для них соответствующие тренинги, чтобы они были осведомлены в организационных, юридических, технических вопросах. Смогли выявить недостатки и требовать от исполнителей услуг исправления ситуации и пересчета.

Напомним, с марта сумма в платежках за электроэнергию увеличится от 9 до 38 гривен.

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