В Киеве счетчики тепла будут проверять общественные инспекторы
Киевская городская государственная администрация предлагает создать институт общественных енергоинспекторив, которые будут контролировать начисления за тепло и энергопотребление в доме.
Киевская городская государственная администрация предлагает создать институт общественных енергоинспекторив, которые будут контролировать начисления за тепло и энергопотребление в доме.
Инспекторы получат доступ к информации и техническим помещениям, а также пройдут соответствующее обучение по техническим и юридическим вопросам, — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает
Они смогут составлять акты, которые станут основанием для перерасчета за некачественные или недоданные услуги.
«Общественные инспекторы станут дополнительным коммуникационным мостом между городскими властями, подразделениями администрации и обществом дома в вопросе энергосбережения и теплоснабжения, качества услуг. На их мнение и выводы мы будем опираться при формировании ремонтных программ и программ модернизации в доме», — сказал он.
Пантелеев отметил, что город обеспечит инспекторов учебными материалами и проведет для них соответствующие тренинги, чтобы они были осведомлены в организационных, юридических, технических вопросах. Смогли выявить недостатки и требовать от исполнителей услуг исправления ситуации и пересчета.
Напомним, с марта сумма в платежках за электроэнергию увеличится от 9 до 38 гривен.