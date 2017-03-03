Около десятка винодельческих предприятий Крыма могут прекратить работу в 2018 году

Об этом сообщила глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», генеральный директор ФГУП «Массандра» Янина Павленко на совещании с участием руководителей винодельческих предприятий РК.

По словам Павленко, речь идет о предприятиях «Коктебель», «Агрофирма «Заветное», «Алеф-Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, «Дионис», «Бурлюк», «Золотая Балка», «Качинский плюс», Инкерманский завод марочных вин. На данный момент эти винзаводы работают на арендованном оборудовании.

«Вопрос с выкупом оборудования этих предприятий до сегодняшнего дня не решен, какое-то другое решение для них не придумано. А 1 января 2018 года наступит очень быстро. И запрет на использование арендованного оборудования может остановить эти предприятия», — констатировала руководитель Ассоциации.

Решить эту проблему, по словам Павленко, можно двумя путями: выкупом этих имущественных комплексов арендаторами либо законодательным продлением разрешения на использование арендованного оборудования.

«Мы решили идти одновременно двумя этими путями, потому что неизвестно, что наступит первично», — добавила она.