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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Около десятка винодельческих предприятий Крыма могут прекратить работу в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Законодательный запрет на использование арендованного оборудования для производства винодельческой продукции, который для Крыма вступает в силу с 1 января 2018 года, может остановить работу около десятка предприятий полуострова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила глава Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина», генеральный директор ФГУП «Массандра» Янина Павленко на совещании с участием руководителей винодельческих предприятий РК.

По словам Павленко, речь идет о предприятиях «Коктебель», «Агрофирма «Заветное», «Алеф-Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, «Дионис», «Бурлюк», «Золотая Балка», «Качинский плюс», Инкерманский завод марочных вин. На данный момент эти винзаводы работают на арендованном оборудовании.

«Вопрос с выкупом оборудования этих предприятий до сегодняшнего дня не решен, какое-то другое решение для них не придумано. А 1 января 2018 года наступит очень быстро. И запрет на использование арендованного оборудования может остановить эти предприятия», — констатировала руководитель Ассоциации.

Решить эту проблему, по словам Павленко, можно двумя путями: выкупом этих имущественных комплексов арендаторами либо законодательным продлением разрешения на использование арендованного оборудования.

«Мы решили идти одновременно двумя этими путями, потому что неизвестно, что наступит первично», — добавила она.

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