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18:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Чиновники нашли 4 млрд рублей на ремонт нижегородских дорог

Более 4,3 млрд рублей за 2 года планируется направить на ремонт дорог в Нижегородской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках соглашения, подписанного с Минтрансом РФ, только в 2017 году в регион должно поступить из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей добавит областной бюджет. В 2018 году финансовые поступления составят 800 и 900 млн рублей соответственно. Также около 61 млн рублей выделит бюджет Нижнего Новгорода.

С учетом такого финансирования областные чиновники обещают к 2019 году привести в нормативное состояние почти 67% основных магистралей — Нижний Новгород — Касимов, Шопша — Иваново, а также Богородское, Порецкое и Кировское направления.

Пока чиновники из регионального правительства ждут федеральные деньги, в областном отделении ОНФ создают «Карту убитых дорог». На начальном этапе реализации проекта главным инструментом станет специальный сайт, с помощью которого автомобилисты и просто неравнодушные жители могут повлиять на дорожную ситуацию.

После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки будут направлены региональным и муниципальным властям для выполнения ремонтных работ на этих дорогах в 2017 году, либо их включения в планы работ на 2018 год.

В дальнейшем на сайте будет доступна информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных работ вовремя заявить о таких фактах и повлиять на качество дорог еще на стадии их ремонта.

«Поток жалоб от автомобилистов растет с каждым днем. В течение ближайших двух недель мы планируем провести первый рейд по выявлению разбитых дорог на территории Нижнего Новгорода», — говорят в ОНФ.

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