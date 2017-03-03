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18:28 (мск), источник: РИА Крым

Нерегулируемый тариф на автобусы в Симферополе: как это работает и кто его установит

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). Нерегулируемый тариф на проезд в симферопольских маршрутках будет установлен по итогам конкурса, который пройдет в марте. Ориентировочное время ввода новых тарифов — конец марта — начало апреля. При этом, так или иначе, перевозчик, выигравший конкурс, должен будет в любой момент по запросу компетентных органов предоставить экономическое обоснование повышения.

Источник: РИА "Новости"

Все по закону.

Согласно постановлению № 426 администрации Симферополя нерегулируемый тариф будет введен не на все маршруты Симферополя, а на часть — 20 маршрутов из 50.

«Сейчас создана конкурсная комиссия, принят документ планирования администрацией и часть автобусных маршрутов мы переводим на нерегулируемый тариф и выставляем на конкурсный отбор. Это предусмотрено федеральным законодательством», — рассказал РИА Новости (Крым) глава управления транспорта и связи администрации Симферополя Андрей Шабалин.

При этом, руководитель управления пояснил: тариф не может быть «взят с потолка» — перевозчик должен быть готов к тому, что надо будет объяснить, откуда такая стоимость проезда.

«Это будут автобусные маршруты, на которых перевозчик будет сам устанавливать тарифы. Но тарифы должны быть обоснованными, то есть не “взятые с потолка”. Любой контролирующий орган имеет право у них запросить обоснование тарифа. Второй момент: на всех этих маршрутах все льготные категории граждан как ездили, так и будут продолжать ездить. Перевозчикам будет идти возмещение в виде субсидий», — заверил Андрей Шабалин, при этом уточнив, что о сумме тарифа пока говорить рано, но от регулируемого она будет отличаться, по опыту материковой части России, на рубль-два в сторону повышения.

ГЛОНАСС и экологичный класс.

Для участия в конкурсе перевозчику, претендующему на маршрут с нерегулируемым тарифом, придется выполнить ряд условий, большинство из которых касается подвижного состава.

«Сейчас готовится конкурсная документация, она делается в соответствии с тем, что прописано в российском законодательстве. Основные критерии — характеристика подвижного состава: год выпуска, экологичный класс, низкий пол, установка системы ГЛОНАСС, видеорегистраторов. Это основное. Кроме того, учитываются наличие ДТП с участием транспорта автоперевозчика за последний календарный год и опыт работы перевозчика. Цель конкурсного отбора — улучшение качества перевозок и поэтапное обновление подвижного состава», — пояснил Андрей Шабалин.

Маршруты, на которых будет применен нерегулируемый тариф, выбирались согласно действующему российскому законодательству.

«Есть новый федеральный закон, который определяет, что все должно проходить на конкурсном отборе и по системе торгов — 44 ФЗ. Но там также сказано, что возможна организация перевозок по ранее действующим правилам, которые существовали. В Симферополе действуют временные правила, в соответствии с которыми с перевозчиками на 180 дней заключаются временные договора. Есть такая оговорка: что эти временные договора можно заключать только с теми перевозчиками, кто ранее прошел конкурсный отбор. Последний конкурсный отбор прошел у нас в 2013 году, потому по части маршрутов каждые полгода идет заключение договоров. С остальными перевозчиками нельзя заключать договора и поэтому по ним будет проведен конкурсный отбор», — рассказал Андрей Шабалин.

По словам главы управления транспорта и связи Симферополя, практика нерегулируемых тарифов применяется, в том числе, в его родном городе — Йошкар-Оле.

«Такая практика применяется в моем родном городе — Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Регулируемый тариф — 18 рублей, а нерегулируемый тариф — 20 рублей. Раньше в моем городе ездили 12-местные “Газели”, сейчас же там 18-местные, причем, новые», — рассказал Андрей Шабалин.

Ранее в пресс-службе городского совета Симферополя сообщили, что стоимость проезда в маршрутках может подорожать до 16 рублей, но только в том случае, если перевозчики смогут доказать экономическую обоснованность такого тарифа. До этого в администрации Симферополя проинформировали, что в городе планируется ввести нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках. Кроме того, власти крымской столицы не исключали введения «вечернего», более высокого тарифа на проезд в общественном автотранспорте с целью мотивировать перевозчиков выходить на маршруты в вечернее время суток.

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