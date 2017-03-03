Беларусь на первом месте по росту числа частных самолетов

Об этом сообщается в исследовании компании Knight Frank о распределении благосостояния на планете The Wealth Report 2017, пишет Thinktanks.by c ссылкой на Myfin.by.

Вслед за Беларусью идет остров Мэн, где число частных самолетов увеличилось за декаду с 9 до 69 (рост — 667 процентов), Казахстан — с 4 до 28 (600 процентов), Азербайджан — с 2 до 13 (550 процентов) и Гонконг — с 20 до 127 (535 процентов).

Как видно, в топ вошли сразу три страны СНГ. Связано это, в основном, с низкой сравнительной базой. С другой стороны, они оказались в одном ряду с таким государством, как Катар, где количество «джетов» также не зашкаливает.

Страной с максимальным числом частных самолетов — 12 717 — стали, что и неудивительно, США. Рост за 10 лет составил 34 процента. Далее следуют Мексика — 950 (плюс 14 процентов), Бразилия — 786 (90 процентов), Канада — 534 (51 процент) и Германия — 435 (100 процентов).