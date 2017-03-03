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21:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украина может достичь энергонезависимости за несколько месяцев — Герус

Отказ от российского угля никак не скажется на украинской экономике, об этом в эфире радиостанции ГС заявил бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Запрет на импорт антрацита из России будет инициировать министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Министр пояснил: таким образом хотят исключить ввоз в Украину уголь, якобы российского производства, а на самом деле это будет антрацит с Донбасса. В частности, правительство располагает информацией о схеме, по которой украинский уголь с неподконтрольный территорий будут направлять в Ростовскую область РФ, там антрацит обогащать и под видом уже российского угля направлять в Украину по вдвое более дорогой цене.

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Как на украинской энергетике скажется отказ от российского угля, рассказал в эфире радиостанции «Голос Столицы» бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«Я думаю, что это никак не скажется, потому что с России мы особо много антрацита и не завозили. Основной антрацит у нас шел с зоны АТО, немного с России и немного импортировалось с ЮАР. Если Украина примет мероприятия для того, чтобы некоторые блоки электростанций перевести с антрацита на газовую группу угля, чтобы импортировать уголь через порты, чтобы иметь определенную дивесификацию, и чтобы иметь запасы угля на складах, то в принципе у нас не будет какой-то критической зависимости. Нужно сделать три-четыре простых мероприятия и таким образом мы будем иметь энергетическую независимость уже через несколько месяцев. Потому я не думаю, что тут есть какая-то критическая проблема, было бы желание решить вопрос», — отметил эксперт.

Напомним, блокада Донбасса привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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