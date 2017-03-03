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22:30 (мск), источник: 112.ua

НБУ упростил регистрацию изменений в кредитные договоры

С 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ скан-копии документов при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются конкретного ряда случаев.

Источник: Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) с 4 марта упростил процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договоры о привлечении резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сообщается, что с 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ скан-копии документов при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются исключительно следующих случаев: снижение размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей; перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк; изменения юридического адреса заемщика и пролонгации срока кредита, займа.

Напомним, недавно глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что она готова подписать меморандум с МВФ.

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