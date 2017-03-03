НБУ упростил регистрацию изменений в кредитные договоры

Национальный банк Украины (НБУ) с 4 марта упростил процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договоры о привлечении резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сообщается, что с 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ скан-копии документов при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются исключительно следующих случаев: снижение размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей; перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк; изменения юридического адреса заемщика и пролонгации срока кредита, займа.

Напомним, недавно глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что она готова подписать меморандум с МВФ.