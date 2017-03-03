НБУ упростил регистрацию изменений в кредитные договоры
С 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ
С 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) с 4 марта упростил процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договоры о привлечении резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов. Об этом сообщает
Сообщается, что с 4 марта банкам не нужно предоставлять в НБУ
Напомним, недавно глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что она готова подписать меморандум с МВФ.