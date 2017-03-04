Приморцев приглашают высказать мнение по бюджету края

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, главная цель опроса — изучить общественное мнение и учесть полученные результаты в процессе управления общественными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам.

«Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде», — обозначили специалисты.

Участие в опросе может принять каждый желающий.