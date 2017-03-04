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09:13 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцев приглашают высказать мнение по бюджету края

Осталось несколько недель, до 31 марта, чтобы ответить на вопросы по бюджетной тематике. Опрос общественного мнения продолжается на портале управления общественными финансами Приморья.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, главная цель опроса — изучить общественное мнение и учесть полученные результаты в процессе управления общественными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам.

«Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде», — обозначили специалисты.

Участие в опросе может принять каждый желающий.

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