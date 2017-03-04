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09:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Вьетнам планирует наладить транзит товаров через Казахстан в Европу

Вьетнам в текущем году намерен сформировать первый грузопоток транзитом через Казахстан в Европу и страны Центральной Азии, сообщила пресс-служба компании «Казахстан темир жолы».

Источник: Newtimes.kz

«Страны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут наладить сухопутный транзит товаров в Европу через Китай и Казахстан, именно через Хоргос», — отметил замгендиректора госкомпании «Вьетнамская железная дорога» Фан Куок Ань.

Он напомнил, что Вьетнам официально подписал соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС, что облегчает продвижение товаров из страны в государства Восточной и Западной Европы.

«Во Вьетнам планируем доставлять зерно и другие казахстанские товары полностью континентальным маршрутом железнодорожным транспортом без перегрузки в порту Ляньюньган. Напрямую в нашу столицу Ханой, до адреса нашего клиента. Возможно, проведем в этом году первый демонстрационный поезд, а затем сделаем его регулярным», — сказал Фан Куок Ань.

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