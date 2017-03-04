Вьетнам планирует наладить транзит товаров через Казахстан в Европу
Вьетнам в текущем году намерен сформировать первый грузопоток транзитом через Казахстан в Европу и страны Центральной Азии, сообщила
Вьетнам в текущем году намерен сформировать первый грузопоток транзитом через Казахстан в Европу и страны Центральной Азии, сообщила
«Страны Ассоциации стран
Он напомнил, что Вьетнам официально подписал соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС, что облегчает продвижение товаров из страны в государства Восточной и Западной Европы.
«Во Вьетнам планируем доставлять зерно и другие казахстанские товары полностью континентальным маршрутом железнодорожным транспортом без перегрузки в порту Ляньюньган. Напрямую в нашу столицу Ханой, до адреса нашего клиента. Возможно, проведем в этом году первый демонстрационный поезд, а затем сделаем его регулярным», — сказал Фан Куок Ань.