Вьетнам планирует наладить транзит товаров через Казахстан в Европу

«Страны Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут наладить сухопутный транзит товаров в Европу через Китай и Казахстан, именно через Хоргос», — отметил замгендиректора госкомпании «Вьетнамская железная дорога» Фан Куок Ань.

Он напомнил, что Вьетнам официально подписал соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС, что облегчает продвижение товаров из страны в государства Восточной и Западной Европы.

«Во Вьетнам планируем доставлять зерно и другие казахстанские товары полностью континентальным маршрутом железнодорожным транспортом без перегрузки в порту Ляньюньган. Напрямую в нашу столицу Ханой, до адреса нашего клиента. Возможно, проведем в этом году первый демонстрационный поезд, а затем сделаем его регулярным», — сказал Фан Куок Ань.