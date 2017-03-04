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10:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман посчитал убытки от блокады ОРДЛО

Потери от блокады железной дороги на Донбассе составят 3,5 млрд долларов.

Источник: Telegraf.com.ua

Убытки Украины от блокирования поставок угля из ОРДЛО составят 3,5 млрд долларов и приведут к сокращению до 75 тысяч рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер», пишет Украинская правда.

«То, что происходит с блокадой — это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине, надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства», — подчеркнул Гройсман.

По его словам, убытки украинского горно-металлургического комплекса в результате блокады составят около 3,5 млрд долларов, что приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест в отрасли. Ранее Гройсман заявил, что блокада поставок угля с неподконтрольной части Донбасса заставляет украинские предприятия закупать уголь в России.

Как сообщалось, штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с премьер-министром.

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