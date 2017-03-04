Гройсман посчитал убытки от блокады ОРДЛО
Потери от блокады железной дороги на Донбассе составят 3,5 млрд долларов.
Потери от блокады железной дороги на Донбассе составят 3,5 млрд долларов.
Убытки Украины от блокирования поставок угля из ОРДЛО составят 3,5 млрд долларов и приведут к сокращению до 75 тысяч рабочих мест. Об этом заявил
«То, что происходит с блокадой — это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине, надо запретить, а покупать в России. Это диверсия против нашего государства», — подчеркнул Гройсман.
По его словам, убытки украинского
Как сообщалось, штаб блокады ОРДЛО отказывается вести переговоры с