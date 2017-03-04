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08:57 (мск), источник: РБК

Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней

Пекин запланировал самые низкие за последние годы темпы роста расходов на оборону: в 2017 году они увеличатся на 7%. Тем не менее, в абсолютном выражении расходы на армию впервые превысят один триллион юаней.

Источник: Reuters

В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на 7%, военный бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, сообщает Reuters. Окончательное решение будет принято в ходе ежегодной сессию ВСНП, которая начнется в воскресенье 5 марта.

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По данным агентства, военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 млрд юаней (более $138 млрд), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время агентство отмечает, что официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей.

Рост военных расходов КНДР второй год подряд будет ниже 10% (в 2016 году он составил 7,6%), ранее в течение нескольких лет расходы на оборону росли темпами, превышающими 10% в год.

Как ранее писал РБК, в 2015 году рост военного бюджета был запланирован на уровне 10%, в 2014 году он увеличился на 12,2%. Рост расходов на оборону в 2013 году составил 10,7%, в 2012-м они увеличились на 11,2%, а в 2011 году — на 12,7%.

Военный бюджет Китая в абсолютном выражении является вторым по величине в мире, уступая по этому показателю только США

Администрация президента Дональда Трампа предложила увеличить военные расходы на 10% до $603 млрд в следующем году.

Согласно выпущенному в декабре 2016 года докладу Annual Defence Budgets Report военно-аналитического издания IHS Jane’s (группа IHS Markit), в результате сокращения оборонных расходов Россия откатилась с четвертого на шестое место в мире по размеру военного бюджета. Россию по этому показателю обогнали Индия и Саудовская Аравия.

По данным IHS Jane’s, оборонный бюджет России в 2016 году составил $48,45 млрд против $51,84 млрд годом ранее (в постоянных долларах 2016 года)
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«В обозримом будущем 2015 год, похоже, так и останется пиком оборонных расходов России», — пишет компания. В 2017 году траты на оборону продолжат снижаться, ожидают аналитики IHS. Официальный бюджет России по направлению «Национальная оборона» в 2017 году снизится на 27% по сравнению с 2016-м, до 2,84 трлн руб. ($42 млрд по среднегодовому курсу рубля, заложенному в бюджет), следует из проекта федерального бюджета на предстоящие три года.

Оборонный бюджет Индии вырос на 8,6%, до $50,7 млрд в 2016 году, и она поднялась на четвертое место, уступая только Соединенным Штатам, Китаю и Великобритании. При этом IHS ожидает, что в 2018 году Индия опередит и Великобританию, которая сейчас тратит на оборону $53,8 млрд в год, и выйдет на третье место в мире.

По данным этого исследовательского центра, США и Китай в 2016 году они потратили на оборону $622 млрд и $192 млрд соответственно.

Комментарии
9
Ольга Лысенко
Не знаю , как остальным, а мне каждый раз становится не по себе при чтении очередных новостей о китайских достижениях. Страшно!. Вот против кого надо вводить экологические и прочие санкции!!! При таких темпах воспроизводства населения и развития экономики, мало не покажется уже всей планете. Производство ради производства: 50 городов призраков!!! в абсолютно не подходящих местах при отсутствии инфраструктуры-энергетики. Зато рабочие места сохранены.... Да еще глаз на Сибирь положили... Сейчас то на месте китайских теплиц ничего не растет и все захламлено старым целлофаном... Дай им волю -все задохнутся и захлебнутся в китайском смраде!
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Свин .
триллионы миллиарды - сколько человеки тратят дабы поубивать себе подобных - венцы природы мать их
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Александр Романский
Это ответ Малютину про российский бюджет. Что тут непонятного?
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