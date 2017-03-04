Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней

В 2017 году Китай увеличит расходы на оборону на 7%, военный бюджет страны составит примерно 1,3% ВВП, рассказала официальный представитель высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин, сообщает Reuters. Окончательное решение будет принято в ходе ежегодной сессию ВСНП, которая начнется в воскресенье 5 марта.

По данным агентства, военный бюджет Китая в 2016 году составил более 954 млрд юаней (более $138 млрд), с учетом запланированного роста в 2017 году он превысит триллион юаней. В то же время агентство отмечает, что официальные показатели не отражают реальные расходы на оборону, которые на самом деле гораздо выше официальных показателей.

Рост военных расходов КНДР второй год подряд будет ниже 10% (в 2016 году он составил 7,6%), ранее в течение нескольких лет расходы на оборону росли темпами, превышающими 10% в год.

Как ранее писал РБК, в 2015 году рост военного бюджета был запланирован на уровне 10%, в 2014 году он увеличился на 12,2%. Рост расходов на оборону в 2013 году составил 10,7%, в 2012-м они увеличились на 11,2%, а в 2011 году — на 12,7%.