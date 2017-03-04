Новый мост появился в Приморье
Новый мост построен на месте смытого ранее во время тайфуна «Лайонрок» на участке дороги «Извилинка-Березовка» в Чугуевском районе Приморья, сообщает ИА «Дейта».
Новый мост построен на месте смытого ранее во время тайфуна «Лайонрок» на участке дороги «Извилинка-Березовка» в Чугуевском районе Приморья, сообщает ИА «Дейта».
«Во время тайфуна старый мост унесло течением. Подрядная организация возвела четырехпролетный новый мост стоимостью 1,7 миллиона рублей. Работы заняли 10 дней», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
Сейчас все строительные работы на мосту завершены, он открыт для проезда автотранспорта.