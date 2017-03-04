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19:58 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Вестибюли пяти станций метро закрылись на выходные

В обычном режиме вестибюли начнут работать в понедельник, 6 марта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В выходные, 4 и 5 марта, пассажиры не смогут воспользоваться вестибюлями нескольких станций. Там проходят ремонтные работы. Попасть в метро и выйти в город можно через соседние выходы.

До открытия метро в понедельник, 6 марта, не работают:
— северный вестибюль «Тульской» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль;
— восточный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через западный вестибюль;
— северный вестибюль «Нахимовского проспекта» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, работы проходят в южном вестибюле «Чертановской» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль. Частично закрыт и вестибюль «Третьяковской».

До 8 марта для пассажиров недоступен северный вестибюль станции «Крылатское» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.

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