Вестибюли пяти станций метро закрылись на выходные
В обычном режиме вестибюли начнут работать в понедельник, 6 марта.
В обычном режиме вестибюли начнут работать в понедельник, 6 марта.
В выходные, 4 и 5 марта, пассажиры не смогут воспользоваться вестибюлями нескольких станций. Там проходят ремонтные работы. Попасть в метро и выйти в город можно через соседние выходы.
До открытия метро в понедельник, 6 марта, не работают:
— северный вестибюль «Тульской» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль;
— восточный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через западный вестибюль;
— северный вестибюль «Нахимовского проспекта» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.
Кроме того, работы проходят в южном вестибюле «Чертановской» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль. Частично закрыт и вестибюль «Третьяковской».
До 8 марта для пассажиров недоступен северный вестибюль станции «Крылатское» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.