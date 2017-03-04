Вестибюли пяти станций метро закрылись на выходные

В выходные, 4 и 5 марта, пассажиры не смогут воспользоваться вестибюлями нескольких станций. Там проходят ремонтные работы. Попасть в метро и выйти в город можно через соседние выходы.

До открытия метро в понедельник, 6 марта, не работают:

— северный вестибюль «Тульской» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль;

— восточный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через западный вестибюль;

— северный вестибюль «Нахимовского проспекта» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.