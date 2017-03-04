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11:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматели назвали лучших чиновников Иркутской области

Небольшое исследование провели в аппарате бизнес-омбудсмена.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей провел небольшое исследование среди представителей бизнеса в Иркутской области. В течение прошлого года заявителям, обращавшимся за помощью и консультацией, предлагалось назвать лучших чиновников Приангарья — руководителей региональных управлений федеральных ведомств, региональной власти и органов местного самоуправления. Лучшими оказались руководитель УФССП по Иркутской области Теймур Магомедов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко и мэр Свирска Владимир Орноев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УЗПП по Иркутской области.

Все эти чиновники, по мнению бизнеса, открыты для диалога, готовы оказать помощь при решении проблем, к ним без проблем можно попасть на личный прием в случае необходимости. Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена отметили, что согласны с оценкой бизнеса.

«Эти три чиновника действительно открыты для общения, идут на компромиссы и демонстрируют заинтересованность в решении проблем и всячески содействуют в защите прав и законных интересов предпринимателей», — отметили в пресс-службе.

Так Теймур Магомедов вместе с уполномоченным Алексеем Москаленко в прошлом году впервые провели личный прием предпринимателей. Кроме того, Теймур Магомедов инициировал проведение серию совместных образовательных мероприятий для представителей бизнеса. Первое мероприятие состоится в конце марта нынешнего года. Владислав Сухорученко открыт для диалога с бизнесом и всегда лично участвует в разрешении спорных вопросов. Владислав Сухорученко принимал участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор», который реализуется в регионе аппаратом бизнес-омбудсмена. Администрация Свирска — одна из немногих в Иркутской области, на которую предприниматели жалуются крайне редко. Например, за прошлый год поступила лишь одна жалоба. В то время как на администрации других городов зафиксировано по несколько десятков жалоб, как индивидуальных, так и коллективных.

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