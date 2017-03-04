Предприниматели назвали лучших чиновников Иркутской области

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей провел небольшое исследование среди представителей бизнеса в Иркутской области. В течение прошлого года заявителям, обращавшимся за помощью и консультацией, предлагалось назвать лучших чиновников Приангарья — руководителей региональных управлений федеральных ведомств, региональной власти и органов местного самоуправления. Лучшими оказались руководитель УФССП по Иркутской области Теймур Магомедов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко и мэр Свирска Владимир Орноев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УЗПП по Иркутской области.

Все эти чиновники, по мнению бизнеса, открыты для диалога, готовы оказать помощь при решении проблем, к ним без проблем можно попасть на личный прием в случае необходимости. Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена отметили, что согласны с оценкой бизнеса.

«Эти три чиновника действительно открыты для общения, идут на компромиссы и демонстрируют заинтересованность в решении проблем и всячески содействуют в защите прав и законных интересов предпринимателей», — отметили в пресс-службе.