Предприниматели назвали лучших чиновников Иркутской области
Небольшое исследование провели в аппарате
Небольшое исследование провели в аппарате
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей провел небольшое исследование среди представителей бизнеса в Иркутской области. В течение прошлого года заявителям, обращавшимся за помощью и консультацией, предлагалось назвать лучших чиновников Приангарья — руководителей региональных управлений федеральных ведомств, региональной власти и органов местного самоуправления. Лучшими оказались руководитель УФССП по Иркутской области Теймур Магомедов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко и мэр Свирска Владимир Орноев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Все эти чиновники, по мнению бизнеса, открыты для диалога, готовы оказать помощь при решении проблем, к ним без проблем можно попасть на личный прием в случае необходимости. Сотрудники аппарата
«Эти три чиновника действительно открыты для общения, идут на компромиссы и демонстрируют заинтересованность в решении проблем и всячески содействуют в защите прав и законных интересов предпринимателей», — отметили в
Так Теймур Магомедов вместе с уполномоченным Алексеем Москаленко в прошлом году впервые провели личный прием предпринимателей. Кроме того, Теймур Магомедов инициировал проведение серию совместных образовательных мероприятий для представителей бизнеса. Первое мероприятие состоится в конце марта нынешнего года. Владислав Сухорученко открыт для диалога с бизнесом и всегда лично участвует в разрешении спорных вопросов. Владислав Сухорученко принимал участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор», который реализуется в регионе аппаратом