Подготовлен законопроект о запрете в России отдельных категорий товаров

Источник: РИА "Новости"

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, «о возможности ввести запрет на оборот в России отдельных категорий товаров». «Законопроектом предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза», — говорится в описании законопроекта, обнародованного на сайте кабмина в пятницу.

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В этом случае речь может идти, например, о товарах, поступающих по двусторонним соглашениям из Китая в Казахстан или из Китая в Киргизию и автоматически попадающих в единое экономическое пространство ЕАЭС (входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия). Дешевые китайские товары, к которым Казахстан и Киргизия применяют пониженные таможенные пошлины, отличные от российских, действительно создают неравные конкурентные условия. Во благо конкуренции В документе говорится также о наделении правительства полномочиями, которые позволят ему «распоряжаться обнаруженными в торговом обороте товарами». Речь идет о товарах из санкционного списка, то есть, о товарах из Европы, США, Японии и пр. Распоряжаться правительство хочет и теми товарами, которые поступают через внешние границы ЕАЭС из стран-партнеров — Китай, Индия, Бразилия и других. Полного текста законопроекта, детально излагающего полномочия чиновников по распоряжению запрещенным импортом, обнаружить не удалось. Законопроект внесен по инициативе премьера Дмитрия Медведева, предложившего «сделать таможенные процедуры более современными и эффективными». Эта тема обсуждалась ранее на встрече Медведева с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

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«Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на территории России, обеспечению единых условий оборота товаров независимо от используемых хозяйствующими субъектами способов их поставки, видов сделок и других факторов», — сообщается на сайте правительства. Детали не разглашаются Как именно чиновники намерены распоряжаться изъятыми товарами «Газета.Ru» пыталась выяснить в Минфине, разработчике соответствующих поправок. «В настоящее время детали проекта решения правительства РФ, направленного на реализацию отдельных норм законопроекта, прорабатываются», — сообщила пресс-служба министерства. В «Роспотребнадзоре» — это ведомство обязано «отлавливать» запрещенный товар у ритейла — также не смогли пояснить, как правительство будет распоряжаться изъятым из оборота сыром или колбасой, произведенными, например, в Евросоюзе. «Все вопросы к разработчику законопроекта» — сообщили в «Роспотребнадзоре». Ранее это ведомство предложило усилить борьбу против ввоза импортной еды из стран, применивших санкции к России.

Ведомство считает необходимым штрафовать за хранение, транспортировку и реализацию санкционных товаров.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер наказания будет установлен на уровне 30−50 тыс. руб, для юридических лиц штраф может составить 70−100 тыс. руб. Не исключено, что наделение правительства правом распоряжаться изъятой продукцией будет увязано с возможностью вынесения штрафных санкций импортерам. Исполнительная власть не готова раскрывать детали законопроекта. Сейчас смысл слова «распоряжаться» изъятыми санкционными товарами означает только одно — уничтожать их любым удобным способом. Закапывать, сжигать.

За год в России было уничтожено более 7,5 тыc. тонн продукции, запрещенной к ввозу.

«На всей территории России Россельхознадзором организована работа в части уничтожения “санкционной” продукции. В период с 6 августа 2015 года по 6 августа 2016 года уничтожено 7,282 тыс. тонн растительной санкционной продукции. Продукции животного происхождения за аналогичный период уничтожено 228,642 тонны», — сообщал ранее Россельхознадзор.

Среди уничтоженных продуктов больше всего было яблок, груш, персиков, томатов, перцев, баклажан, клубники, апельсинов, нектаринов, винограда.

Экономические санкции против России были впервые введены весной 2014 года, вскоре после изменения статуса Крыма, и были направлены против российских должностных лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к ситуации вокруг Украины. Персональные санкции не раз продлевались, черный список неоднократно расширялся, в последний раз — в сентябре 2016 года.

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В июле 2014 года сроком на один год ЕС ввел экономические санкции против России как государства и в последующем не раз продлевал их, расширив от отдельных компаний до целых секторов экономики: в частности, военно-промышленного, сельскохозяйственного и финансового. Всего в черном списке находятся 146 человек и 36 компаний, которые, как полагает Брюссель, несут ответственность за дестабилизацию обстановки на востоке Украины. Похожие санкции ввели США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и еще несколько стран. В ответ на санкции Запада президент России Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года указ о применении специальных экономических мер «в целях защиты национальных интересов» страны. Указом был введен запрет на ввоз в течение года сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (мяса, масла, молока, овощей, фруктов и тому подобного) из стран, которые ввели санкции против России. Импорт сельхозсырья и продовольствия, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, составлял в 2014 году до $30 млрд в денежном выражении. Часть импортных продуктов замещается отечественными производителями, дефицит отчасти покрывается за счет импорта из стран БРИКС. Бульдозер все спишет Российские власти считают неприемлемым санкционное давление на Россию, но уверены в адекватности ответного эмбарго на ввоз импортной продукции. Президент Владимир Путин, комментируя итоги октябрьского саммита БРИКС в индийском Гоа, заявил, что нет необходимости отменять контрсанкции в отношении стран, которые ввели санкции против России. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

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Путину был задан вопрос о возможности смягчения ответных санкций России против тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Ответ был такой: «Фиг им!». В августе прошлого года правительство России продлило до 31 декабря 2017 года срок санкций и, соответственно, возможность уничтожения ввезенного продовольствия, находящегося под эмбарго. По данным Минэкономразвития, Евросоюз, США, Канада, Норвегия и Австралия из-за продэмбарго потеряли рынок сбыта на $8,6 млрд в год. Поводом для очередного витка ужесточения антисанкционных мер послужила позиция Белоруссии, руководство которой неофициально поощряло реэкспорт запрещенных продуктов из Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже поручил силовым ведомствам своей страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Понятно, что российские власти эту инициативу не поддержат. Законодательная инициатива правительства, скорее всего, получит поддержку думского большинства в Госдуме. Но единогласное одобрение и автоматическое прохождение такой инициативы через парламент маловероятно.

Даже некоторые «единороссы» не готовы голосовать за уничтожение импортных продуктов, в чем и признаются в приватных беседах.