NYT рассказала о секретном инструменте Uber для слежки за чиновниками
Компания Uber, на которую давят местные власти во многих странах
Компания Uber, на которую давят местные власти во многих странах
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников Uber.
По информации газеты, для этой цели компания использует инструмент Greyball — часть программы VTOS (Violation of terms of service — «нарушение правил сервиса»), разработанной в 2014 году. Данные с ее помощью собираются как из приложения Uber, так и другими способами.
По словам собеседников NYT, данный инструмент был одобрен юридической службой Uber.
С его помощью компания идентифицировала представителей власти и намеренно избегала их во многих странах: США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии. Директора отделений в этих странах получали инструкции по применению Greyball.