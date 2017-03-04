NYT рассказала о секретном инструменте Uber для слежки за чиновниками

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников Uber.

По информации газеты, для этой цели компания использует инструмент Greyball — часть программы VTOS (Violation of terms of service — «нарушение правил сервиса»), разработанной в 2014 году. Данные с ее помощью собираются как из приложения Uber, так и другими способами.

По словам собеседников NYT, данный инструмент был одобрен юридической службой Uber.

С его помощью компания идентифицировала представителей власти и намеренно избегала их во многих странах: США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии. Директора отделений в этих странах получали инструкции по применению Greyball.