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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

NYT рассказала о секретном инструменте Uber для слежки за чиновниками

Компания Uber, на которую давят местные власти во многих странах из-за ее низких тарифов, в течение нескольких лет использует программу для сбора персональных данных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать столкновений с ними.

Источник: Reuters
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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников Uber.

По информации газеты, для этой цели компания использует инструмент Greyball — часть программы VTOS (Violation of terms of service — «нарушение правил сервиса»), разработанной в 2014 году. Данные с ее помощью собираются как из приложения Uber, так и другими способами.

По словам собеседников NYT, данный инструмент был одобрен юридической службой Uber.

С его помощью компания идентифицировала представителей власти и намеренно избегала их во многих странах: США, Франции, Австралии, Китае, Южной Корее, Италии. Директора отделений в этих странах получали инструкции по применению Greyball.

Комментарии
2
TURBODED
а чекисты что, завидуют ?...
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вася полянский
прятаться поздно не прятаться поздно с днём рождения!
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