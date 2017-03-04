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11:27 (мск), источник: ТАСС

Клиенты проблемных банков Татарстана вручили властям ультиматум

Протестующие требуют опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензии Татфондбанка и Интехбанка, а также возместить потерянные деньги в полном объеме за счет бюджета и государственных корпораций.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Клиенты банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия (Татафондбанк, Интехбанк) пришли к зданию правительства республики и вручили премьер-министру республики Ильдару Халикову ультиматум с требованием вернуть им деньги, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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«Нас зашло в здание правительства четверо, принял премьер-министр Халиков. Мы передали ему ультиматум с требованием опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензии Татфондбанка и Интехбанка, а также возместить всем пострадавшим потерянные деньги в полном объеме за счет бюджета и государственных корпораций. Мы потребовали создать рабочую комиссию по реализации этого ультиматума, срок — три дня», — сказал ТАСС Марсель Шамсутдинов, один из вручавших требования.

Всего у здания правительства, по приблизительным оценкам, собралось около 100 человек. По данным МВД, собрание было несанкционировано, точное количество человек уточняется. После передачи своих требований правительству вкладчики отправились к зданию компании ТАИФ, которая ранее заявляла о планах выступить стратегическим инвестором Татфондбанка.

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