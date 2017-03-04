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13:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 60 млн рублей налогов вернул в казну ростовский бизнесмен

В отношении предпринимателя прекращено уголовное дело.

Руководитель ООО «Сибкон-Софт» в Ростове-на-Дону добровольно погасил задолженность по налогам, сообщает Дон-ТР со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Ростовской области.

Речь идёт о сумме в 44,2 миллиона рублей, от уплаты которой бизнесмен уклонялся в течение двух лет. За это время набежало 17 с половиной миллионов рублей пени и штрафа. Таким образом, накопилась сумма в 61,5 миллиона рублей.

Долги государству руководитель фирмы погасил, когда дело дошло до суда — уголовное дело прекращено на стадии предварительного слушания.

О фактах неуплаты налогов «АиФ-Ростов» с начала 2017 года сообщал уже шесть раз. Речь шла не только о ростовских бизнесменах, но и о предпринимателях Новочеркасска и Таганрога.

По данным следствия, они уклонялись от уплаты налога на прибыль своей организации, внося ложные сведения в налоговую декларацию, за период с 2011 года. Речь идёт о суммах от 5,5 до 58 миллионов рублей.

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