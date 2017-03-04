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13:48 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Участок «желтой» ветки метро между станциями «Деловой центр» и «Раменки» запустят к середине марта

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Деловой центр» до станции «Раменки» запустят для пассажиров в течение 10 дней, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Департамент транспорта Москвы

«Линия от “Делового центра” до “Парка Победы” и от “Парка Победы” до “Раменок” поедет в течение 10 дней. Участок от “Парка Победы” до “Раменок” полностью готов, но на одной из станции дало сбой вентиляционное оборудование. Сегодня вызвали специалистов, которые в течение 2−3 дней устранят неисправность. Потом получим все бумаги и запустим для пассажиров. Линия полностью готова для пассажиров и уже два месяца работает в режиме обкатки поездов», — сказал М. Хуснуллин.

Заммэра отметил, что участок Третьего пересадочного контура (ТПК) от станции «Парк» Победы» до станции «Деловой центр» нецелесообразно запускать отдельно. «Там разрешение на ввод получено месяц назад. Но технологически имеет смысл запустить весь участок от «Делового центра» до «Раменок», — добавил М. Хуснуллин.

Участок от «Делового центра» до «Парка Победы» протяженностью 3,35 км уже введен в эксплуатацию.

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