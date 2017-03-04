В 13 районах Татарстана сократилось поголовье крупного рогатого скота

(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Прирост в 1 процент по мясу скота и птицы, на 3,3 процента молока и на 2 процента — яиц. Итоги первых двух месяцев работы животноводческого комплекса республики в 2017 году озвучил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Общее поголовье крупного рогатого скота в Татарстане почти не изменилось: всего 745 тыс., в том числе 249 тыс. голов — дойное стадо. Но если одни районы уверенно растут: так, Кукморский район прибавил к уровню прошлого года 1200 коров, неплохую динамику продемонстрировали Буинский, Балтасинский, Атнинский и ряд других районов, то 13 муниципальных районов ушли в глубокий минус: «Тукаевский район сократил поголовье на 950 голов, Пестречинский — на 229, Бавлинский — на 197 голов. При таких высоких закупочных ценах на молоко разве можно на оборотку проедать свое поголовье? На все такие снижения надо смотреть критично и с полным анализом причин», — возмутился Марат Ахметов.

«Животноводство, молочное направление — это реальные деньги, которые вы можете получать. Почему Атнинский, Кукморский, Мамадышский районы могут получать прибыль, а кто-то нет? Нужны правильные люди, которые знают, умеют и хотят работать», — отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Амбициозные планы Татарстана по увеличению объемов молока зависят от того, насколько ответственно относятся к направлению сами животноводы. Глава Минсельхозпрода рекомендовал больше внимания уделять вопросам обновления маточного стада и работе с молодняком. Тогда и молока будет больше, уверен министр. А молоко — это средства и на заработную плату работникам сельхозпредприятий, и деньги на приближающуюся посевную кампанию.