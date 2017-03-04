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16:06 (мск), источник: Калининград.Ru

На весенние полевые работы в Калининградской области выйдут четыре тысячи машин

Растениеводы обеспечены семенами на 99%.

Источник: Калининград.Ru

В регионе началась подготовка к весенним полевым работам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время растениеводы обеспечены семенами зерновых культур и рапса на 99%, картофеля — на 82%. Минеральных удобрений на первую ранне-весеннюю подкормку в наличие 63%. В регионе ведётся подготовка техники к выходу на поля.

По оценке министерства сельского хозяйства, в области имеется достаточное техническое оснащение для проведение весенних работ в оптимальные сроки. На пашни выйдет около четырёх тысяч машин.

Неблагоприятные погодные условия прошлого года отразились на площади озимых посевов. Перед нами стоит задача не снижать общую посевную площадь. Основной упор аграриям придётся сделать на яровые культуры. От того, насколько качественно мы проведём весенние полевые работы, будет зависеть урожай, стабильность внутреннего рынка, — говорит врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова.

В ближайшее время аграрии приступят к подкормке озимых культур. Под урожай 2017 года ими засеяно около 92 тысяч гектаров, что составляет 80% к уровню прошлого года. По оценке федерального Центра агрохимической службы «Калининградский», сейчас состояние озимых удовлетворительное.

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