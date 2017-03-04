Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Стоимость российского газа для Беларуси с 1 января составляет 141,1 доллар за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году, такие данные приводит в своем письме к министру энергетики РФ Александру Новаку заместитель председателя правления «Газпром» Валерий Голубев.

В 2016 году стоимость газа для Беларуси на границе с РФ составляла немногим более 132 долларов за тысячу кубометров — если считать по формуле «Ямал плюс транзит». Однако Минск весь год платил за газ по собственной формуле, рассчитанной на основе нефтяных котировок, что привело к образованию газового долга в размере 660 миллионов долларов на конец февраля 2017 года. С 1 января 2017 года, как заверили в Минэнерго Беларуси, республика платит за газ по формуле «Ямал плюс транзит».

Как сообщает российское агентство РБК, которое располагает копией письма, Голубев таким образом ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл стоимость газа для Беларуси в 2017 году. Так, Газпром определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тысячи российских рублей за тысячу кубометров), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году (99,93 за 1 тысячу кубометров), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 российских рублей за доллар) и поправочный коэффициент, учитывающий инфляцию в США (1,7%).

В итоге цена на газ достигает 141,11 долларов за тысячу кубометров, что на 6,81% выше уровня 2016 года.

последует.