Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
17:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти: В Калининградской области необходимо построить девять школ до 2025 года

Каждое учреждение должно быть рассчитано на тысячу мест.

Источник: Калининград.Ru

Региону требуется построить девять школ до 2025 года. Этот вопрос обсуждали на встрече врио губернатора Антон Алиханов и министр образования РФ Ольга Васильева в пятницу, 3 марта.

Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru пресс-секретарь главы региона Валерия Родина, такое количество новых учебных заведений необходимо с учётом прогнозируемого роста рождаемости и положительных миграционных потоков. По расчётам экспертов, каждая школа должна быть на тысячу мест.

Профинансировать строительство учреждений в Калининградской области позволит федеральная программа по созданию в субъектах РФ мест в общеобразовательных организациях.

Сегодня министерство образования и науки подтвердило возможность использования бюджетных средств для строительства нескольких школ уже в 2018 году, — заявил Алиханов.

Врио губернатора добавил, что областное правительство сосредоточено на поддержке образования для устойчивого развития эксклавного региона России. По его словам, федеральное министерство полностью поддерживает субъект в этом вопросе.

Отметим, что в апреле 2016 года бывший губернатора Николай Цуканов утвердил график строительства учебных заведений на территории Калининградской области. На ближайшие пять лет в программе предусмотрено строительство пяти школ. На эти цели планируют выделить почти 4,8 млрд рублей.

Первой в 2016 году решили строить школу на 1500 мест в Гурьевске. Затем каждый год предполагается закладывать по одному образовательному учреждению. Все они появятся в Калининграде. В 2017 году начнут возводить школу на ул. Рассветной (1700 мест), в 2018 — на ул. Артиллерийской (1100 мест), в 2019 году — на ул. Аксакова (1700 мест) и в 2020 году — пристройку к школе № 50 на Каштановой аллее (900 мест).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Замок-узник»: как Тапиау уживается с исправительной колонией в Гвардейске
Кремль заявил о готовности России бороться с ИГ в одиночку
В Иране испытали купленный у России ЗРК С-300
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
Малайзия выслала посла КНДР из страны
Дональд Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов
Шипулин уступил только Фуркаду в пасьюте на этапе КМ в Пхенчхане
Правительство предложило запретить в РФ отдельные виды товаров
Спорт
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по состоянию здоровья не сможет выйти на бой за титул временного чемпиона UFC
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь