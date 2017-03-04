Власти: В Калининградской области необходимо построить девять школ до 2025 года
Каждое учреждение должно быть рассчитано на тысячу мест.
Каждое учреждение должно быть рассчитано на тысячу мест.
Региону требуется построить девять школ до 2025 года. Этот вопрос обсуждали на встрече врио губернатора Антон Алиханов и министр образования РФ Ольга Васильева в пятницу, 3 марта.
Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru
Профинансировать строительство учреждений в Калининградской области позволит федеральная программа по созданию в субъектах РФ мест в общеобразовательных организациях.
Сегодня министерство образования и науки подтвердило возможность использования бюджетных средств для строительства нескольких школ уже в 2018 году, — заявил Алиханов.
Врио губернатора добавил, что областное правительство сосредоточено на поддержке образования для устойчивого развития эксклавного региона России. По его словам, федеральное министерство полностью поддерживает субъект в этом вопросе.
Отметим, что в апреле 2016 года бывший губернатора Николай Цуканов утвердил график строительства учебных заведений на территории Калининградской области. На ближайшие пять лет в программе предусмотрено строительство пяти школ. На эти цели планируют выделить почти 4,8 млрд рублей.
Первой в 2016 году решили строить школу на 1500 мест в Гурьевске. Затем каждый год предполагается закладывать по одному образовательному учреждению. Все они появятся в Калининграде. В 2017 году начнут возводить школу на ул. Рассветной (1700 мест), в 2018 — на ул. Артиллерийской (1100 мест), в 2019 году — на ул. Аксакова (1700 мест) и в 2020 году — пристройку к школе № 50 на Каштановой аллее (900 мест).