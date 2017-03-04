Власти: В Калининградской области необходимо построить девять школ до 2025 года

Региону требуется построить девять школ до 2025 года. Этот вопрос обсуждали на встрече врио губернатора Антон Алиханов и министр образования РФ Ольга Васильева в пятницу, 3 марта.

Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru пресс-секретарь главы региона Валерия Родина, такое количество новых учебных заведений необходимо с учётом прогнозируемого роста рождаемости и положительных миграционных потоков. По расчётам экспертов, каждая школа должна быть на тысячу мест.

Профинансировать строительство учреждений в Калининградской области позволит федеральная программа по созданию в субъектах РФ мест в общеобразовательных организациях.

Сегодня министерство образования и науки подтвердило возможность использования бюджетных средств для строительства нескольких школ уже в 2018 году, — заявил Алиханов.

Врио губернатора добавил, что областное правительство сосредоточено на поддержке образования для устойчивого развития эксклавного региона России. По его словам, федеральное министерство полностью поддерживает субъект в этом вопросе.

Отметим, что в апреле 2016 года бывший губернатора Николай Цуканов утвердил график строительства учебных заведений на территории Калининградской области. На ближайшие пять лет в программе предусмотрено строительство пяти школ. На эти цели планируют выделить почти 4,8 млрд рублей.

Первой в 2016 году решили строить школу на 1500 мест в Гурьевске. Затем каждый год предполагается закладывать по одному образовательному учреждению. Все они появятся в Калининграде. В 2017 году начнут возводить школу на ул. Рассветной (1700 мест), в 2018 — на ул. Артиллерийской (1100 мест), в 2019 году — на ул. Аксакова (1700 мест) и в 2020 году — пристройку к школе № 50 на Каштановой аллее (900 мест).