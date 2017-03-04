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18:14 (мск), источник: Publika.md

Пять винодельческих предприятий возобновят экспорт в Россию

Еще пять винодельческих предприятий получили возможность возобновить экспорт продукции на российский рынок.

Источник: Publika.md

Два комбината, которые уже торгуют в России, смогут расширить ассортимент поставок. Об этом объявил на своей официальной веб-странице Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор согласился рассмотреть пробы продукции пяти молдавских винокомбинатов после проведения тщательных проверок этих предприятий.

«Проверяли всё, что касается оборудования и процесса производства, в том числе лабораторию, отдел упаковки и даже дегустационные залы. Сегодня мы узнали, что попали в число пяти отобранных компаний».

Некоторым компаниям уже запаслись предварительными соглашениями с российскими дистрибьюторами.

«Речь идёт о полной гамме продукции: и винах, и нашем знаменитом шампанском, и классических шампанских винах. Российские потребители — наши традиционные покупатели, которые хорошо знают и высоко ценят нашу продукцию.».

Начать поставки в Россию винодельческие компании смогут, получив все необходимые разрешения Роспотребнадзора.

«Сейчас этим предприятиям нужно запросить у российской стороны сертификаты качества и отсылать образцы винодельческой продукции, которую они намерены экспортировать».

В начале марта группа экспертов Роспотребнадзора проинспектировала 13 винодельческих компаний страны. Как отмечают в Минсельхозе, заключения в отношении восьми предприятий Роспотребнадзор еще не вынес.

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