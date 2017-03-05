Казахстан впервые экспортировал пшеницу во Вьетнам

По времени доставка заняла примерно месяц. Морской путь через территорию Китая в Юго-Восточную Азию, как отмечают специалисты, позволит Казахстану наладить в регион не только поставки зерна, но и экспорт различной продовольственной продукции.

Население Вьетнама — 95 миллионов человек, это огромный рынок в Юго-Восточной Азии, который очень далеко расположен от своих основных экспортеров. 80% зернового рынка Вьетнама обеспечивается поставками из Австралии, США, Канады и Аргентины. Теперь в список добавился и Казахстан. Стоимость тонны пшеницы казахстанского производства на 45 долларов ниже стоимости австралийской пшеницы такого же качества.

«Казахстанское зерно — новинка для нашего рынка. Если лабораторные исследования подтвердят его высокое качество, то мы будем покупать больше. Цены на пшеницу очень привлекательные, и я думаю, что у вас есть шанс стать достойным конкурентом на рынке Вьетнама», — заявил представитель компании-заказчика Сюе Сянь Вэнь.

Объём заказа, сделанного Вьетнамом, можно считать небольшим — 720 тонн пшеницы для жителей Хошимина хватит всего на один день. Новый логистический путь Казахстана в страны Юго-Восточной Азии через порт Ляньюньган эксперты считают важным шагом в объединении новой экономической программы «Нұрлы жол» и китайской стратегии «Одного пояса — одного пути».

«Мы стали свидетелями исторического события. В будущем через этот коридор откроется возможность двухсторонних перевозок как из, так и в Казахстан», — сказал гендиректор международной логистической компании Лю Бин.

Чрезвычайный и Полномочный посол РК во Вьетнаме Бекетжан Жумаханов рассказал о перспективах транзитного коридора.

«Мы готовы не только поставлять продукты из Казахстана, но также из стран Евразийского экономического союза через эту ветку, которая проходит через Казахстан, Китай, порт Ляньюньган до порта Сайгон. Перспективы очень большие. Я думаю, что нашему бизнесу будет очень много работы», — сказал Бекетжан Жумаханов.