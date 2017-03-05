Казахстан впервые экспортировал пшеницу во Вьетнам
Пшеницу доставили морским транспортом во Вьетнам после перегрузки в порту Ляньюньган на востоке Китая.
Пшеницу доставили морским транспортом во Вьетнам после перегрузки в порту Ляньюньган на востоке Китая.
Груз весом 720 тонн прибыл из
По времени доставка заняла примерно месяц. Морской путь через территорию Китая в
Население Вьетнама — 95 миллионов человек, это огромный рынок в
«Казахстанское зерно — новинка для нашего рынка. Если лабораторные исследования подтвердят его высокое качество, то мы будем покупать больше. Цены на пшеницу очень привлекательные, и я думаю, что у вас есть шанс стать достойным конкурентом на рынке Вьетнама», — заявил представитель
Объём заказа, сделанного Вьетнамом, можно считать небольшим — 720 тонн пшеницы для жителей Хошимина хватит всего на один день. Новый логистический путь Казахстана в страны
«Мы стали свидетелями исторического события. В будущем через этот коридор откроется возможность двухсторонних перевозок как из, так и в Казахстан», — сказал гендиректор международной логистической компании Лю Бин.
Чрезвычайный и Полномочный посол РК во Вьетнаме Бекетжан Жумаханов рассказал о перспективах транзитного коридора.
«Мы готовы не только поставлять продукты из Казахстана, но также из стран Евразийского экономического союза через эту ветку, которая проходит через Казахстан, Китай, порт Ляньюньган до порта Сайгон. Перспективы очень большие. Я думаю, что нашему бизнесу будет очень много работы», — сказал Бекетжан Жумаханов.
Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом Парламент Казахстана ратифицировал 11 февраля. Казахстан будет беспошлинно экспортировать во Вьетнам муку, зерно, чёрные металлы и алкоголь. В 2017 году Казахстан планирует экспортировать в