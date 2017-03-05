«Частный ЖЭК» в Николаевске-на-Амуре ответил за гололед

Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.

В Николаевске-на-Амуре оштрафована управляющая компания за нарушение правил благоустройства, повлекших получение травмы местной жительницей. Чтобы наказать нерадивую компанию, потребовалось вмешательство городской прокуратуры, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура проверила соблюдение правил благоустройства управляющей компанией ООО «Частный ЖЭК» в связи с обращением жительницы города, которая сломала ногу и колено в результате падения на неочищенном от наледи участке придомовой территории.

Прокуратура организовала обследование придомовой территории, на которой заявительница получила травмы, и установила, что территория дома № 30 по ул. Гоголя с восточной стороны имеет снежный накат и местами гололед, не подсыпана инертными материалами. Аналогичные нарушения выявлены и на придомовой территории с южной стороны соседнего дома 28 «А».

Данные факты свидетельствуют о нарушении управляющей компанией Правил благоустройства и содержания территории в части неисполнения требований пункта 8.3.4. о посыпке инертными материалами незамедлительно с начала снегопада или появления гололеда. Причем в первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Нарушения управляющая компания устранила только после получения информации о несчастном случае.

В связи с этим согласно постановлениям городского прокурора ООО «Частный ЖЭК» и генеральный директор данной управляющей организации привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 37 КоАП Хабаровского края (нарушение правил благоустройства населенных пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) в виде штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей.