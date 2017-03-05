Новосибирцы примут участие в создании самолетов нового поколения

На стенах новосибирского института автоматики едва различимые, тонкие, с человеческий волос — современные чувствительные датчики. Их создали для высокоточных измерений. Температуры, давления, деформации. Они способны работать в любых, даже экстремальных условиях. Замеры уже ведут на высотных и сложных по конструкции зданиях. Башни технопарка в Академгородке, спорткомплекс «Заря». У разработки есть шанс попасть в научно-техническую базу отечественного авиастроения. За рубежом подобные волоконно-оптические датчики уже следят за состоянием крылатых машин.

Александр Достовалов, научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН: «Они могут измерять температуру, во-вторых — деформацию, это важно для мониторинга состояния вот этих вот крыльев и материалов самих».

Большой черный ящик. 3D-принтер. По металлу. Придумали, собрали в новосибирском Академгородке. Первые опытные образцы. Сталь. Мелкие детали. Могут напечатать и запчасть. Для самолета. Не на заводе, а прямо на летном поле. Как это уже делают опять же за рубежом.

Виктор Бессмельцев, руководитель лаборатории лазерной графики Института автоматики и электрометрии СО РАН: «На аэродромах, например, самолет сел — у него что-то сломалось, ось например, и если везти в Сирию отсюда, то это будет долго. Американцы поставили там машины, не в Сирии, а рядом, и вот такие запасные детали делают».

От идеи до реализации. Сегодня — возможно, один шаг. Современная наука не может существовать в отрыве от производства. Отечественное авиастроение сегодня нуждается -в современных разработках. Научной технической базе. Ее создают в объединенной авиастроительной корпорации. В которую входят крупнейшие заводы и концерны страны. Сухой, авиационный комплекс имени Ильюшина, Миг. Эксперты изучают лаборатории исследовательских институтов страны. В Новосибирске делегация во главе с генеральным конструктором корпорации. Изучают, что сибиряки могут предложить для гражданской авиации и министерства обороны.

Самолеты нового поколения — легкие, прочные. С высоким ресурсом работы. Часть этих задач -решает вот такой черный порошок. В этой канистре почти два килограмма углеродных нанотрубок. Современный конкурентоспособный материал. Порошок меняет все, с чем взаимодействует. Чтобы, к примеру, пластик стал прочным, достаточно небольшого количества. Самолеты из материалов с нанотрубками могут стать крепче. И дольше служить.

Сергей Мосиенков, старший научный сотрудник лаборатории наноструктурированных материалов Института катализа СО РАН: «Они легче, прочнее, они выдерживают больше циклов нагрузки до своего разрушения».

О свойствах нанотрубок было известно еще в 90-х. Но только сейчас в России отладили технологию и начали их производить. На этом реакторе в новосибирской лаборатории получают до пяти килограммов нанотрубок в сутки. Затраты сопоставимы с мировыми.

А здесь придумали такие новые химические соединения, которые смогут защитить, к примеру, черные ящики — бортовые самописцы самолетов от повреждений в случае катастрофы. В этой лаборатории учат летать беспилотники. Несколько мониторов. Видеокамера. Центр управления полетами. На трех рабочих столах.

Не на все вопросы могут дать ответы. Некоторые разработки уже засекречивают. Встреча с авиастроителями закрыта для прессы. Возможно, там прозвучали и первые конкретные предложения о сотрудничестве.

Безопасность летательных аппаратов, прочные и легкие материалы для строительства, технологии проектирования и моделирования, силовые установки — это то, что сегодня в научных институтах ищет ОАК, Объединенная авиастроительная корпорация. Развитие отечественного авиастроения — одна из главных задач, которую ставили еще перед основателями Сибирского научного центра ровно 60 лет назад. В этом году у академии юбилей.

Александр Асеев, председатель СО РАН: «От сотрудничества с такими корпорациями как Объединенная авиастроительная — зависит будущее наших институтов, будущее нашей науки, и самое главное — судьба тех молодых людей, которые сейчас идут в науку».

Стратегические задачи — Россия должна выйти на 3-е место в мире по гражданскому авиастроению. Сократить время разработки новых моделей самолетов с двадцати до 7 лет. Истребители 5-го поколения — например, ПАК ФА — то есть Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — уже участвуют в летных испытаниях. Их совсем скоро примут на вооружение Воздушно-космические силы России.

Сергей Коротков, генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации России: «Мы сегодня работаем над новыми проектами, такими как ПАК ФА, планируются там и другие проекты, которые будет заказывать министерство обороны, но чтобы реализовать эти проекты, нам нужен научно-технический задел».

Самолет нового поколения, легкий истребитель — Миг-35. Сувенир на память. Сегодня — как знак новосибирским ученым. В развитие отечественного авиастроения они могут внести свой вклад.