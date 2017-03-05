В Уфе опубликован график комплексной уборки дворов на 6 марта

В Кировском районе Уфы комплексную очистку дворовых территорий района проведут по адресам:
Цюрупы, 77;.
Бехтерева, 16/1;.
С. Перовской, 13.
В Советском районе Уфы очистка снега с применением спецтехники будет проходить по адресам:
проспект Октября 11, 44;.
Айская 64, 80, 82;.
И. Якутова, 5;.
Б. Кадомцевых, 7;.
С. Агиша, 16.
В Октябрьском районе столицы комплексная очистка дворовых территорий района планируется по адресам:
Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;.
Б. Бикбая, 35;.
М. Рыльского, 12/1;.
Набережная р. Уфы, 15, 15/1, 17/1, 45/1, 45/2, 45/3;.
Ю. Гагарина, 68;.
Р. Зорге, 47, 49;.
Комсомольская, 131 А, 133;.
проспект Октября, 88, 90, 92, 124/2, 124/3, 126, 126/1, 126/2;.
Зеленогорская, 9, 13;.
бульвар Молодежный, 2, 6.
В Калининском районе Уфы очистят дворы по адресам:
Первомайская, 82, 84/1;.
А. Невского, 4, 6;.
Интернациональная, 193/1, 193;.
Кольцевая, 170, 172;.
Гвардейская, 58;.
Ферина, 14, 24/1, 24/2;.
Транспортная, 28,30;.
Победы, 7, 7/1.
Работники жилищного хозяйства обращаются к гражданам с просьбой освободить придомовую территорию от автомобилей на время работы спецтехники.