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11:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график комплексной уборки дворов на 6 марта

УФА, 5 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Администрация г. Уфы опубликовала на своем официальном сайте графики комплексной уборки дворов с применением спецтехники на понедельник, 6 марта.

В Кировском районе Уфы комплексную очистку дворовых территорий района проведут по адресам:

Цюрупы, 77;.

Бехтерева, 16/1;.

С. Перовской, 13.

В Советском районе Уфы очистка снега с применением спецтехники будет проходить по адресам:

проспект Октября 11, 44;.

Айская 64, 80, 82;.

И. Якутова, 5;.

Б. Кадомцевых, 7;.

С. Агиша, 16.

В Октябрьском районе столицы комплексная очистка дворовых территорий района планируется по адресам:

Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;.

Б. Бикбая, 35;.

М. Рыльского, 12/1;.

Набережная р. Уфы, 15, 15/1, 17/1, 45/1, 45/2, 45/3;.

Ю. Гагарина, 68;.

Р. Зорге, 47, 49;.

Комсомольская, 131 А, 133;.

проспект Октября, 88, 90, 92, 124/2, 124/3, 126, 126/1, 126/2;.

Зеленогорская, 9, 13;.

бульвар Молодежный, 2, 6.

В Калининском районе Уфы очистят дворы по адресам:

Первомайская, 82, 84/1;.

А. Невского, 4, 6;.

Интернациональная, 193/1, 193;.

Кольцевая, 170, 172;.

Гвардейская, 58;.

Ферина, 14, 24/1, 24/2;.

Транспортная, 28,30;.

Победы, 7, 7/1.

Работники жилищного хозяйства обращаются к гражданам с просьбой освободить придомовую территорию от автомобилей на время работы спецтехники.

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