Свердловский район Перми признан худшим по уборке снега

Свердловский район стал худшим по уборке снега в Перми. Как сообщили в городской мэрии, в субботу, 4 марта глава города Дмитрий Самойлов вместе с прокурором Перми Андреем Назаровым провели рейд по пермским улицам и дворам. Были проверены те дворы, по которым поступали жалобы от местных жителей.

По итогам проверки критике подверглось состояние улиц Свердловского района, в частности, Куйбышева, Лодыгина. Также неблагоприятная ситуация сложилась в Мотовилихинском районе — здесь отмечен неудовлетворительный вывоз снега с обочин и состояние тротуаров на ул. Ким, Грачева, Уральская. Спустя несколько недель по адресам пройдут повторные проверки.

Чище всего в Дзержинском и Ленинском районах.