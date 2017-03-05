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12:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Самбери» заинтриговал хабаровчан удивительными ценниками

Судя по этим ценникам, стиральный порошок в акцию стоил дороже, чем до нее.

Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.

Удивительные ценники, обнаруженные хабаровчанами в «Самбери» в ТЦ «Южный парк», были выложены в сеть и немало повеселили хабаровчан. В них цена товара по акции была дороже, чем до акции, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на группу «Типичный Хабаровск» соцсети «ВКонтакте».

Забавный казус отметили хабаровчане, побывавшие вчера утром в гипермаркете «Самбери» в ТЦ «Южный парк». Так, согласно ценникам с надписью «Акция» цена стирального порошка из Южной Кореи в акцию была дороже, чем до нее. Фото горожане выложили в Сеть, изложив свои версии произошедшего.

— Конечно, речь не идет об обмане покупателей. На часть товаров, в том числе стиральный порошок, проходила переоценка. Думаю, дело в обычном человеческом факторе: либо новичок не разобрался и напечатал такие ценники, либо вообще произошел сбой в системе. Спасибо, что рассказали, будем разбираться, — сообщила дежурный директор «Самбери» в ТЦ «Южный парк» Галина Серебрякова.

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