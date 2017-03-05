Ограничение для транспорта в Калининском районе продлено на три недели
Продолжается строительство канализационного коллектора.
Продолжается строительство канализационного коллектора.
Срок ограничения движения для транспорта в Калининском районе Челябинска продлён на три недели, сообщают в
Работы на участке улицы Актюбинской от Партизанской до Кутаисской продолжатся до вечера 27 марта. В эти дни автомобили не смогут проехать здесь
Отметим, что первоначально работы, начавшиеся 3 марта, должны были завершиться к 22 часам 5 марта.