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11:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ограничение для транспорта в Калининском районе продлено на три недели

Продолжается строительство канализационного коллектора.

Источник: РИА "Новости"

Срок ограничения движения для транспорта в Калининском районе Челябинска продлён на три недели, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке улицы Актюбинской от Партизанской до Кутаисской продолжатся до вечера 27 марта. В эти дни автомобили не смогут проехать здесь из-за строительства канализационного коллектора.

Отметим, что первоначально работы, начавшиеся 3 марта, должны были завершиться к 22 часам 5 марта.

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