Ограничение для транспорта в Калининском районе продлено на три недели

Срок ограничения движения для транспорта в Калининском районе Челябинска продлён на три недели, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке улицы Актюбинской от Партизанской до Кутаисской продолжатся до вечера 27 марта. В эти дни автомобили не смогут проехать здесь из-за строительства канализационного коллектора.

Отметим, что первоначально работы, начавшиеся 3 марта, должны были завершиться к 22 часам 5 марта.