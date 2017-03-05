Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Сын генпрокурора РФ: у брата есть отель в Греции, я хочу в Крыму
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
РФ обвинили в применении против США ядерных ракет-«кротов» - СМИ
Жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Освобожденная Пальмира
16Скончался Виталий Чуркин
12:09 (мск), источник: Publika.md

Американская компания Frontera Resources готова инвестировать в Молдову 6 млн долларов

У Молдовы появились перспективы укрепить энергетическую безопасность и получить неплохие экономические преимущества.

Источник: Publika.md

Американская компания Frontera Resources планирует вложить 6 миллионов долларов в добычу газа и нефти в нашей стране.

Недавно она открыла залежи углеводородов в Грузии, и не сомневается, что в недрах Молдовы также есть запасы.

«Был организован конкурс, мы проанализировали все предложения. Комиссия сочла эту компанию самой подходящей и самой надежной. Никаких претензий со стороны проигравших участников конкурса не поступало», — сказал министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Инвестор намерен создать почти 300 рабочих мест и вложить 6 миллионов долларов в разведку. Если наличие запасов углеводородов подтвердится, капиталовложения вырастут.

Читайте также
Молдова отметит Час Земли

«Наши инвестиции составят в последующие пять лет не менее шести миллионов долларов. Если всё получится, мы готовы вложить от 50 до 100 миллионов долларов», — отметил директор Frontera Resources Стив Никандрос.

Посол США в Молдове не сомневается, что американские инвестиции послужат укреплению энергетической безопасности страны и развитию экономии.

«Надеюсь, этот проект будет способствовать энергетической независимости Молдовы. Это очень важная задача. Существует вероятность, точный прогноз никто дать не возьмется, но мы надеемся на положительный результат», — сказал посол США в Молдове Джеймс Петтит.

Международная компания Frontera Resources специализируется на добыче газа и нефти. Она основана в 1996 году и ведет разведку месторождений в странах Восточной Европы и Черноморского бассейна.

Frontera Resources сотрудничает с ведущими международными финансовыми организациями. Евробанк реконструкции и развития выделил на проект компании в Грузии кредит в 10 миллионов долларов.

Газовое месторождение объемом почти 4 тысячи миллиардов кубометров Frontera Resources обнаружила в этой стране два года назад. Представители компании утверждают, что запасы природного газа не только обеспечат Грузии энергетическую независимость, но позволят ей также заняться газовым экспортом.

Акции компании Frontera Resources котируются на Лондонской фондовой бирже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне оценили сложность жизни мужчин и женщин
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Французы высказались за выход Фийона из президентской гонки
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
Солист группы Bad Boys Blue сломал бедро в ДТП под Томском
Пять человек обнаружены на месте падения вертолета в Японии
Спорт
А теперь хоть потоп. Тренеры женской сборной сдержали обещание Сборная России прошлась по грани антирекорда в эстафете, а немки оформили пента-трик даже без Дальмайер
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь