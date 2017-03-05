Американская компания Frontera Resources готова инвестировать в Молдову 6 млн долларов

Инвестор намерен создать почти 300 рабочих мест и вложить 6 миллионов долларов в разведку. Если наличие запасов углеводородов подтвердится, капиталовложения вырастут.

«Был организован конкурс, мы проанализировали все предложения. Комиссия сочла эту компанию самой подходящей и самой надежной. Никаких претензий со стороны проигравших участников конкурса не поступало», — сказал министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Недавно она открыла залежи углеводородов в Грузии, и не сомневается, что в недрах Молдовы также есть запасы.

Американская компания Frontera Resources планирует вложить 6 миллионов долларов в добычу газа и нефти в нашей стране.

«Наши инвестиции составят в последующие пять лет не менее шести миллионов долларов. Если всё получится, мы готовы вложить от 50 до 100 миллионов долларов», — отметил директор Frontera Resources Стив Никандрос.

Посол США в Молдове не сомневается, что американские инвестиции послужат укреплению энергетической безопасности страны и развитию экономии.

«Надеюсь, этот проект будет способствовать энергетической независимости Молдовы. Это очень важная задача. Существует вероятность, точный прогноз никто дать не возьмется, но мы надеемся на положительный результат», — сказал посол США в Молдове Джеймс Петтит.

Международная компания Frontera Resources специализируется на добыче газа и нефти. Она основана в 1996 году и ведет разведку месторождений в странах Восточной Европы и Черноморского бассейна.

Frontera Resources сотрудничает с ведущими международными финансовыми организациями. Евробанк реконструкции и развития выделил на проект компании в Грузии кредит в 10 миллионов долларов.

Газовое месторождение объемом почти 4 тысячи миллиардов кубометров Frontera Resources обнаружила в этой стране два года назад. Представители компании утверждают, что запасы природного газа не только обеспечат Грузии энергетическую независимость, но позволят ей также заняться газовым экспортом.

Акции компании Frontera Resources котируются на Лондонской фондовой бирже.