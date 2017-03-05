В четырех регионах Беларуси реальная зарплата в январе возросла к уровню января 2016 года

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех регионах Беларуси реальная заработная плата в январе текущего года возросла к уровню января прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Так, в Минской области темп роста реальной заработной платы составил 101,8%, в Гомельской области — 100,8%, в Могилевской области — 100,5%, в Брестской области — 100,1%. Этот показатель в Витебской области равнялся 99,3%, в Гродненской области — 99%, в Минске — 98,5%, а в целом по республике — 99,8%.

Что касается размера номинальной начисленной средней заработной платы в январе нынешнего года, то традиционно лидирует Минск — Br1027,6, на втором месте — Минская область (Br723,7), а замыкает зарплатный рейтинг Гродненская область (Br606,6).

Как проинформировали в Белстате, номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе 2017 года составила Br720,7, что на Br80,9, или на 10,1% меньше, чем в декабре 2016 года.