Тенге упал: Винить ли саудитов и объявленную ими ценовую войну?

Саудовская Аравия объявила скидки для своих клиентов, по традиции, предоставив самую большую уступку рынку Азии.

С апреля самая популярная смесь Arab Light подешевеет на 30 центов и будет продаваться почти на 2 доллара дешевле, чем средняя цена за последние 7 лет.

Реакция рынка не заставила себя долго ждать — по итогам торговой сессии котировки опустились более чем на 2%.

Такое решение Эр-Риада стало настоящим сюрпризом для участников рынка, ведь с конца прошлого года саудиты, наоборот, повышали цены. Возможно, такое решение связано с утратой лидерства на азиатском рынке, где Саудовская Аравия в прошлом году уступила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай России.

Таким образом, игра на повышение нефтяных цен, которую страны ОПЕК и другие производители начали в прошлом году, может захлебнуться и обернуться новой ценовой войной.

Уже сейчас сокращение добычи этими странами активно пытаются компенсировать сланцевые компании из США. Здесь добыча превысила 9 млн баррелей в сутки, а экспорт в феврале и вовсе обновил исторический рекорд — 1,2 млн баррелей в сутки.

Тенге также отреагировал на падение котировок, обвалившись за сутки на почти на пять тенге: вчера на две тенге, и сегодня утром — еще почти на три.

Напомним, что страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения по сокращению объемов производства, чтобы вернуть цены в приемлемое русло.