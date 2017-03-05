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18:35 (мск), источник: Profinance.kz

Тенге упал: Винить ли саудитов и объявленную ими ценовую войну?

Саудовская Аравия дала «под дых» мировым экспортерам нефти. Королевство решило объявить ценовую войну, затеяв внезапные скидки на свои самые популярные смеси. Рынок моментально отреагировал обвалом цен на нефть, сообщает «Вести».

Саудовская Аравия объявила скидки для своих клиентов, по традиции, предоставив самую большую уступку рынку Азии.

С апреля самая популярная смесь Arab Light подешевеет на 30 центов и будет продаваться почти на 2 доллара дешевле, чем средняя цена за последние 7 лет.

Реакция рынка не заставила себя долго ждать — по итогам торговой сессии котировки опустились более чем на 2%.

Такое решение Эр-Риада стало настоящим сюрпризом для участников рынка, ведь с конца прошлого года саудиты, наоборот, повышали цены. Возможно, такое решение связано с утратой лидерства на азиатском рынке, где Саудовская Аравия в прошлом году уступила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай России.

Таким образом, игра на повышение нефтяных цен, которую страны ОПЕК и другие производители начали в прошлом году, может захлебнуться и обернуться новой ценовой войной.

Уже сейчас сокращение добычи этими странами активно пытаются компенсировать сланцевые компании из США. Здесь добыча превысила 9 млн баррелей в сутки, а экспорт в феврале и вовсе обновил исторический рекорд — 1,2 млн баррелей в сутки.

Тенге также отреагировал на падение котировок, обвалившись за сутки на почти на пять тенге: вчера на две тенге, и сегодня утром — еще почти на три.

Напомним, что страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения по сокращению объемов производства, чтобы вернуть цены в приемлемое русло.

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