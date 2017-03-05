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17:57 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg обновил рейтинг пятисот самых богатых людей мира

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров: несколько россиян вошли в первую сотню, в том числе один из основных владельцев и глава ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Источник: РИА Новости

По данным на 5 марта, первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе — американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье — глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

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Также в первую десятку вошли экс-президент Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 миллиарда), владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

В первую сотню вошли несколько россиян. Потанин оказался на 51 месте (16,6 миллиарда долларов), Мордашов — на 54 (16,5 миллиарда), Вексельберг — на 62 (14,8 миллиарда), Усманов — на 70 (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин — на 71 (13,9 миллиарда), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман — на 74 (13,4 миллиарда), первую сотню закрывает основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Комментарии
1
Валерий Малютин
тю......а где же пресловутые Ротенберги????? или до 500 недотянули?????:(((((
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