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21:27 (мск), источник: РИА Крым

Минкурортов Крыма предлагает ужесточить контроль классификации отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости (Крым). Ужесточить контроль при проведении классификации объектов размещения на всей территории России предлагают в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Как пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава ведомства Сергей Стрельбицкий, это связано с возникающими в данной сфере случаями мошенничества.

«Не все на сегодняшний день правильно проводят данную работу, и бывают случаи, когда завышают “звезды”. А это в свою очередь является такой же проблемой, как и не классифицированный отель. Если турист приезжает в отель и не знает, сколько там “звезд”, то есть какие услуги он представляет, это очень плохо, потому что здесь его можно обманывать. Точно так же обманывают и те, кто завышает “звезды”. И когда человек приезжает в четырехзвездочный отель, а он, может быть, не тянет на две звезды, это тоже своеобразный обман», — сказал Стрельбицкий.

Министр отметил, что на сегодняшний день готовятся соответствующие изменения в законодательство. Минкурортов РК совместно с экспертами, которые работают в Крыму, подготовило свои предложения по этому вопросу и отправило в Москву. Они касаются ужесточения контроля при проведении классификации.

«Надеемся, что к нам прислушаются. Все-таки год тому назад Руслан Бальбек, который на тот момент курировал туристическую отрасль (бывший вице-премьер Крыма — ред.), а сегодня депутат Госдумы от Крыма, говорил о том, что необходимо усиливать контроль, потому что та модель, которая работает на территории всей Российской Федерации, мягко выражаясь, требует пересмотра», — отметил Стрельбицкий.

На сегодняшний день, по его данным, Крым лидирует по количеству классифицированных отелей среди регионов РФ, где классификация проходит на добровольной основе. В Республике в настоящий момент получили «звезды» 72 отеля.

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