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19:01 (мск), источник: Informburo.kz

В Минюсте опровергли информацию о введении нового Классификатора специальностей

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали появившуюся в Сети информацию об упразднении некоторых специальностей в ВУЗах страны. Об этом в интервью порталу «Қазақ Үні» заявила доктор филологических наук Айгуль Исмакова.

Источник: Informburo.kz

По её словам, нашумевший Классификатор специальностей имеется у всех ректоров ВУЗов и был введён с февраля этого года.

«Отзовите Классификатор специальностей, введённый Вами с 1.02.2017, в котором нет специальностей “қазақ тілі”, в котором нет специальностей “қазақ тілі”, “әдебиет теориясы”, “әдебиеттану”, “қазақ тариxы”, “түркология”, “шығыстану” и откройте эти кафедры», — обратилась к главе МОН Айгуль Исмакова.

Ответ появился на официальной странице Министерства образования и науки РК в Facebook. Ведомство привело комментарий Министерства юстиции, опровергающий слухи о закрытии некоторых специальностей.

«В сети распространяется информация о том, что МОН РК исключило из Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования РК такие предметы, как “Казахский язык”, “Казахская литература”, “История Казахстана”, “Лингвистика”, “Востоковедение” в ВУЗах страны. В связи с этим мы обратились с запросом в Министерство юстиции», — сказано в ответе.

«В настоящее время действует Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, который утверждён и введён в действие приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 марта 2009 года. Предложений по изменению и введению дополнений в действующий Классификатор со стороны государственных органов не поступало», — прокомментировал директор департамента регистрации нормативно правовых актов Министерства Юстиции РК Хамит Бекишев.

Дополнительно МОН РК привело несколько комментариев руководителей и преподавателей разных вузов страны, которые подтвердили позицию Минюста.

«Прошу не верить ложной информации и зря не спорить по этому поводу. Нашему институту в этом году исполнится 80 лет, и за это время работа по специальностям “Казахский язык”, “Казахская литература” и “История Казахстана” ведётся в независимых кафедрах на должном уровне. Мы не получали никакую информацию по сокращению или упразднению этих специальностей», — подтвердил ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического института Оналбай Аяшев.

По словам педагогов, проект нового Классификатора действительно существовал, но в итоге принят не был. Они предполагают, что некоторые их коллеги приняли проект за утверждённый документ. Отсюда и возникла неразбериха.

«Я говорил с директором департамента образования МОН РК Дарханом Махмедзакиевым, который сказал, что когда-то давно был предложен подобный проект, но он не имеет никакой юридической силы и вообще не рассматривается Министерством. Я думаю, что возможно эти документы попали в руки каких-то профессоров, которые неправильно его по незнанию поняли. Сегодня никакой угрозы филологическим наукам, в том числе литературоведению, нет», — подытожил директор института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихан Калижанов.

4 марта министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев записал видеообращение к казахстанцам с просьбой не верить слухам из соцсетей и не поддаваться на провокации.

«Я официально хотел бы заявить, что это ложь, мы такого приказа не подписывали. Есть классификатор специальностей, по которому мы работаем с 2009 года, пока нет в планах менять его», — заявил Ерлан Сагадиев.

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