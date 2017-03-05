Омская епархия получила в собственность три здания в центре города

В конце февраля Управления Росимущества Омской области подписало договор, согласно которому Омская епархия Русской православной церкви получает в собственность три здания.

Так, епархии передали здание Епархиального управления (это бывший Ольгинский приют) в доме 25 на улице Интренациональная, нежилой дом на улице Куйбышева, 10 и здание бывшего общественного собрания, нынче Сибирского культурно-православного центра в доме 25 по улице Ленина.

Все строения расположены в центре Омска и являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Ранее здания находились в безвозмездном пользовании у религиозной организации.

В настоящее время епархия возводит два крупных объекта. На улице Тарской строится личная резиденция митрополита Омского и Таврического Владимира, а на Интернациональной возводится административное здания Епархиального управления.