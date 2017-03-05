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20:50 (мск), источник: Интерфакс

Платформа станции «Пионерская» московского метро закрыта на реконструкцию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — В рамках масштабных ремонтных работ, проводимых на станциях и сопутствующей инфраструктуре Филевской линии Московского метрополитена, закрылась на реконструкцию платформа станции «Пионерская» при следовании из центра, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажирам, совершающим свои поездки из центра города, необходимо проехать на одну станцию дальше, до “Кунцевской”, и вернуться на “Пионерскую” на поезде, следующем в центр. Планируется, что закрытая платформа станет вновь доступна для пассажиров до начала летних перевозок», — рассказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что в рамках работ по реконструкции Филёвской линии в настоящее время закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская» (вход и выход через восточные вестибюли), северный вестибюль станции «Кутузовская» (вход и выход через южный вестибюль и станцию «Кутузовская» МЦК), а также платформы станций «Студенческая» и «Фили» при следовании из центра.

Филевская линия является одной из старейших в московском метро.

За период эксплуатации в течение около 60 лет конструкции станций подвергались агрессивному воздействию многих внешних факторов.

Благодаря разработанному проекту работы по ремонту Филевской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать её полного закрытия.

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Вестибюли некоторых станций метро закрыты на ремонт
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