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00:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Омелян: на ремонт дорог выделят лишь до 20 млрд грн из запланированных 35

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. На содержание и ремонт дорог в Украине из заложенных в госбюджете 35 млрд грн пойдет лишь 15−20 млрд. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Я был бы очень счастлив, чтобы те 35 миллиардов были. Но из этих 35 миллиардов мы сразу должны вычесть долговую нагрузку Евро-2012 — это около 7 миллиардов. Поэтому 35 миллиардов — я бы хотел, чтобы это было правдой. Но реальная сумма, на которую мы рассчитываем для содержания дорог, — это диапазон 15−20 миллиардов гривен на этот год», — сообщил он.

По словам министра, многие статьи по финансированию дорог являются незащищенными.

«Часть, 15 миллиардов, мы должны получить от банков. И я очень надеюсь, что эти средства мы получим вовремя. И тогда дорожные работы будут в нормальное время — весна, лето, осень, а не в конце зимы», — подчеркнул министр.

По словам Омеляна, уже есть четкое видение, как эти средства должны быть распределены.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2016 году в Украине отремонтирован только 1% автомобильных дорог.

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