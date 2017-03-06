Под снос в Москве могут попасть не только хрущевки, но и девятиэтажки

«Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны, — рассказывает один из московских чиновников. — Принципиальная позиция — жителей переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения, со строительством детских садов, школ, благоустройством парков».

Проект требует огромных затрат, признавал Собянин. Пока все это Москва готова взять на себя. Оператором программы будет Управление гражданского строительства (УГС). Оно будет выполнять функции девелопера, заказывать проекты, нанимать подрядчиков, рассказали несколько чиновников мэрии и человек, близкий к руководству УГС. Управление было создано правительством Москвы пять лет назад для строительства жилья и детских садов за счет городского бюджета. В прошлом году оно сдало в эксплуатацию 768 000 кв. м жилья (рост почти на 25% к 2015 г.). Сегодня в строительстве у УГС находится порядка 1 млн кв. м жилья, говорит сотрудник мэрии.

На встрече с президентом Собянин уточнил, что на запуск программы деньги у города есть. Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд руб. — по 100 млрд руб. ежегодно, говорит другой столичный чиновник. В 2016 г. Москва получила рекордный доход — 1,852 трлн руб. при расходах 1,736 трлн. Доходы превысили и все ожидания, и бюджетные проектировки (город планировал получить 1,666 трлн руб.), объясняет аналитик S&P Екатерина Ермоленко. Тем не менее на 2017 г. московские власти заложили рекордный дефицит в 218 млрд руб. (11% доходов). Он увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов — Москва планирует потратиться на городское строительство: в 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на 15% по сравнению с 2016 г. и достигнут 484 млрд руб.

Близкий к мэрии человек утверждает, что с учетом очередников только для переселения граждан понадобится не менее 30 млн кв. м нового жилья.

Городу придется строить дополнительную инфраструктуру, перекладывать сети и т. д., инвестиции в это могут достичь 80 000 руб. на 1 кв. м нового жилья, рассуждает один из крупных девелоперов. То есть затраты на строительство могут составить 2,4 трлн руб.

Точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет и не будет еще несколько месяцев. Но принцип выбора уже понятен. По предварительным оценкам, в новую программу может попасть около 8000 домов, сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным префектур («Ведомости» ознакомились с ними), типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Власти готовы сносить не только эти дома, говорят чиновники. В Москве насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками. Принцип расселения и сноса будет именно квартальный, сказал сотрудник мэрии.